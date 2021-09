Maldoror : Benoît Poelvoorde au casting d'un film sur Marc Dutroux

Un film sur le criminel, violeur et assassin le plus connu de Belgique, Marc Dutroux, est en développement. Réalisé par Fabrice Du Welz, le film devrait sortir fin 2022 et compte déjà à son casting Benoît Poelvoorde.

Le cinéma s'empare de "l'affaire Dutroux"

Le réalisateur belge Fabrice Du Welz, qui a récemment réalisé Adoration et Inexorable, va mettre en scène un film noir inspiré de la terrible "affaire Dutroux". Marc Dutroux, criminel, violeur, pédophile, assassin, est tristement célèbre pour l'affaire qui porte son nom, précisément l'enlèvement, le viol, la torture et l'assassinat de cinq personnes dont des mineures, entre 1995 et 1996. Diagnostiqué psychopathe, il a été condamné à la réclusion à perpétuité en 2004 et reste dans les mémoires comme le coupable du fait divers le plus noir et le plus sordide de l'histoire de la Belgique.

Marc Dutroux en 1996 ©Belga

Le film "le plus ambitieux" de Fabrice Du Welz

Une histoire dont le cinéaste Fabrice Du Welz souhaite faire un film "depuis plus de 15 ans", et qui sera son projet le plus ambitieux. Des propos confiés à La Dernière Heure, qui estime que le film devrait arriver sur les écrans fin 2022 ou début 2023. Et estime aussi qu'il sera à coup sûr l'événement cinématographique de l'année. On en sait encore peu de ce projet, si ce n'est qu'il est librement inspiré du parcours du criminel et qu'il sera centré sur Paul Charlier, un enquêteur - fictif - obsédé par l'arrestation de Marc Dutroux après l'avoir raté de peu. Le producteur Jean-Yves Roubin, à qui l'on doit notamment Titane, a confié à Variety que le film mélangerait le thriller et le polar noir, dans une veine proche de celle de Zodiac de David Fincher.

Inexorable ©The Jokers Films

Un casting qui s'annonce grandiose

C'est le seul nom pour l'instant attaché au casting de Maldoror mais il est déjà une belle garantie : Benoît Poelvoorde. L'immense comédien belge retrouvera son compatriote pour une troisième collaboration consécutive. Il était en effet à l'affiche de Adoration et Inexorable. Si on ne connaît pas encore son rôle, il est dit qu'il sera un des personnages centraux de l'intrigue. Pour l'instant, pas plus de noms liés au projet. Mais Fabrice Du Welz affirme qu'il y aura beaucoup de personnages et qu'on retrouvera beaucoup d'acteurs et d'actrices belges très connus.