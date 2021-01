Malignant : le film d'horreur de James Wan révèle sa première image

« Malignant », le prochain film d'horreur de James Wan obtient une nouvelle date de sortie et dévoile sa première image officielle. Comme les autres productions de Warner Bros Studios, le long-métrage sortira simultanément en salles et sur HBO Max.

C'est quoi Malignant ?

James Wan est un spécialiste de l'horreur et un as dans le milieu de l'épouvante. Depuis 2003, le cinéaste domine le genre horrifique avec des films comme Saw, Dead Silence, Insidious ou encore Conjuring. Il s'est également illustré à travers des blockbusters comme Aquaman et Fast and Furious 7. Actuellement il travaille sur sa nouvelle production horrifique : Malignant. Porté par Annabelle Wallis, Maddie Hasson et George Young, le long-métrage est adapté de la bande-dessinée Malignant Man. Il s'agit d'un roman graphique de Michael Alan Nelson publié en 2011. L'histoire raconte le destin d'Alan Gates, un patient cancéreux diagnostiqué en phase terminale. Il découvre alors que sa tumeur est en réalité un mystérieux parasite. Celui-ci lui accorde alors une seconde vie et des pouvoirs faramineux. Mais Alan doit alors lutter contre une armée maléfique pour rester en vie et en apprendre davantage sur son passé.

Une adaptation par James Wan

A l'heure actuelle, on sait très peu de choses sur Malignant. Récemment, Warner Bros a publié une bande-annonce des différents films à venir de la firme, avec de nombreux courts extraits des futures productions du studio. Au milieu de ce déferlement d'images se dissimule un court aperçu de Malignant. Le temps d'un court instant, une silhouette sombre et effrayante se dresse derrière le personnage principal incarné par Annabelle Wallis. Cette fois, le public a le droit à un échantillon plus concret avec une première image.

Sur Instagram, James Wan a annoncé que Malignant sortira en salles et sur HBO Max le 10 septembre 2021. Le réalisateur a également partagé la photographie d'une main gantée tenant une lame dorée. James Wan promet un retour aux racines du genre, avec un film plus personnel, et moins grand public que ses productions habituelles. Compte tenu de la date de sortie fixée au 10 septembre prochain, la première bande-annonce ne devrait pas tarder. En attendant, on vous laisse avec cette première image :