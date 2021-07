Malignant : une bande-annonce terrifiante pour le film d'horreur de James Wan

James Wan n'a pas repris du service pour le dernier film "Conjuring" mais il n'a pas pour autant quitté le petit monde de l'horreur. Son nouveau long-métrage "Malignant" se dévoile dans une première bande-annonce terrifiante.

Malignant : James Wan insiste dans l'horreur

La réputation de James Wan n'est plus à faire. Depuis le coup de maître qu'a été le premier Saw, on a compris que le garçon était un crack dans son domaine. Il a donné aux fans de cinéma de genre quelques-uns des meilleurs titres de ces dernières années. Après deux passages du côté des productions à gros budget (Aquaman et Fast and Furious 7), on attendait avec impatience qu'il revienne à du cinéma qui fait frissonner. Il n'a malheureusement pas été à la barre de Conjuring 3 : Sous l’emprise du Diable et son absence s'est faite sentir. Au lieu de signer cet opus, il a préféré consacrer son temps à Malignant. Une production originale plus modeste qui s'était très peu dévoilée depuis tout ce temps.

Madison (Annabelle Wallis) - Malignant ©Warner Bros. France

Une bande-annonce terriblement prometteuse

Warner Bros. a dévoilé une première bande-annonce et la hype vient encore plus de grimper. L'histoire va suivre Madison (Annabelle Wallis), une femme assaillie par des visions cauchemardesques dans lesquelles elle assiste à des meurtres ignobles. Elle va rapidement se rendre compte que ces visions se passent dans la vraie vie. En fouinant un peu, Madison va comprendre qu'elle est connectée à une entité maléfique qu'il faut à tout prix arrêter.

James Wan a abordé ce projet comme un petit projet qui lui permettrait de s'éclater entre deux autres travaux de plus grande envergure. Le pitch ainsi que les premières images nous laissent penser qu'il risque de ne pas nous décevoir. On sent évidemment qu'il reste dans des atmosphères et des motifs qu'il connaît mais sa mise en scène a l'air encore une fois très affutée pour délivrer des beaux moments de tension. La bande-annonce dévoile quelques scènes d'horreur et en montre peut-être un peu trop (comme souvent).

Bref, on a une confiance aveugle en James Wan. Malignant arrive sur les écrans français le 1er septembre prochain. Un superbe poster a également été dévoilé :