Malnazidos : que vaut ce film de zombies espagnol disponible sur Netflix ?

Dans "Malnazidos", des républicains et nationalistes doivent s'allier en pleine guerre civile espagnole pour contrer des zombies créés par des nazis ! Cette comédie d'horreur qui vient de débarquer sur Netflix mérite-t-elle le coup d'oeil ?

Malnazidos : des zombies créés par les nazis

Adaptation de l'ouvrage Noche de difuntos del 38 de Manuel Martín, Malnazidos se déroule en 1938, pendant la guerre civile espagnole. Envoyé en mission, Jan Lozano (Miki Esparbé), capitaine de la Cinquième Brigade aux ordres de Franco, est fait prisonnier avec un jeune chauffeur par des rebelles nationalistes. Ces derniers, menés par Sargento (Luis Callejo) et Matacuras (Aura Garrido) n'ont d'autre choix que de faire équipe avec les républicains qu'ils viennent de capturer lorsqu'ils se retrouvent face à des dizaines de zombies.

Malnazidos ©Netflix

Si les morts reviennent à la vie, c'est à cause d'un composé chimique dispersé par un commandant SS (Francisco Reyes). Pour lutter contre ces ennemis d'un nouveau genre dans la forêt espagnole, les deux camps rivaux vont donc devoir s'allier et mettre à profit leurs compétences. Avec un professionnel des explosifs, un jeune tireur extrêmement doué, une nonne particulièrement badass, une brute douée pour les combats rapprochés et plusieurs stratèges, l'escouade a une chance de survivre. Mais la plupart d'entre eux ne sortiront pas indemnes de ce cauchemar...

Álvaro Cervantes, Jesús Carroza, María Botto et Asia Ortega complètent la distribution de ce film signé Javier Ruiz Caldera (Spy Time, Superlópez) qui le coréalise avec son monteur Alberto de Toro.

Un film d'horreur plaisant mais dénué d'originalité

Sur le papier, Malnazidos a le potentiel d'attirer les fans d'horreur et de gore. Le long-métrage n'échappe pas aux nombreux passages obligatoires des films de zombies : mort-vivant abattu qui se relève alors que ses ennemis ont le dos tourné, personnages forcés de se séparer d'un de leurs membres afin d'éviter d'être entièrement contaminés, sacrifices héroïques, trahisons de lâches qui n'iront pas bien loin face aux hordes affamées...

Malnazidos ©Netflix

Cette série B respecte son cahier des charges à la lettre, mais ne s'en écarte à aucun moment. Elle ne profite pas vraiment de son contexte historique pour créer de réelles oppositions, les protagonistes ne remettant presque pas en cause leur alliance. Et malgré une belle séquence d'accalmie où le groupe dévoile ses caractéristiques dans une demeure isolée, uniquement par la mise en scène et en évitant des dialogues futiles, elle souffre d'une grosse baisse de rythme avant l'affrontement final.

S'il est limité en effusions de sang et risque de frustrer les amateurs de viande, le dernier acte de Malnazidos est généreux et comporte plusieurs idées sympathiques, malgré leur manque d'originalité. Le film doit par ailleurs beaucoup à ses touches d'humour, qui passent surtout par les répliques de personnages auxquels le spectateur s'attache progressivement. Dans la lignée de Dead Snow et Overlord, le long-métrage est une production anecdotique, mais loin d'être honteuse.

Malnazidos est disponible sur Netflix depuis le 11 juillet 2022.