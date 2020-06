Malorie : on sait de quoi parlera la suite de Bird Box

L’auteur du livre "Bird Box", adapté en film par Netflix en 2018, a donné une suite à son histoire, qui sortira bientôt. Intitulé "Malorie", le livre sera disponible à partir du 21 juillet prochain. Un passage du nouveau livre a été dévoilé, et donne quelques éléments de l'histoire qui sera probablement adapté en film.

Le premier livre de Josh Malerman était sorti en 2014, avant d’être adapté en film quatre ans plus tard. Sorti en décembre 2018 sur Netflix, Bird Box avait été l’un des succès surprises de la plateforme de streaming à cette période. Il avait été vu par 45 millions de comptes à travers le monde rien que dans sa première semaine, et avait catapulté le roman de Malerman dans la liste des best-sellers du New York Times.

L’auteur avait déclaré lui-même qu’il aimerait savoir ce qu’il se passe après les événements du premier film après l’avoir découvert. C’est à ce moment qu’il a décidé d’écrire la suite.

Malorie face à une nouvelle menace invisible dans la suite de Bird Box

Dans le nouveau livre sobrement intitulé Malorie, la petite famille doit de nouveau s’aventurer au-dehors avec leurs bandeaux et affronter un ennemi qu’ils ne peuvent pas voir. Trouveront-ils d’autres survivants ? Les origines de la créature seront-elles enfin révélées ? Quels autres dangers guettent Malorie ?

Avant sa sortie prochaine, The Hollywood Reporter a dévoilé un extrait du roman. L’atmosphère du passage, angoissante, nous replonge dans celle de Bird Box.

Dans l’extrait, Malorie est désormais à l’école pour aveugle avec ses deux enfants. On apprend que, comme nombre de résidents du bâtiment, un personnage du nom d’Annette est devenue folle, et qu’elle a failli l’agresser avec un couteau.

Malorie, les yeux bandés, se trouve seule à l’intérieur d’une salle de classe, dans le noir, lorsqu’une violente bagarre éclate dans le couloir. Elle reste alors immobile sans faire de bruit, consciente du danger si elle venait à être entendue. Lorsque la bagarre est finie, elle sort dans le couloir et enjambe le corps du vaincu à la recherche de ses enfants. Elle longe alors le mur dans l’espoir de les retrouver, sans pouvoir crier de peur de dévoiler sa présence.

Le dernier paragraphe de l’extrait nous apprend aussi que Malorie et ses enfants vivent depuis deux ans dans l’école. Et il tease la menace à venir. La dernière phrase de l’extrait révèle qu’ « une horreur qu’elle attend depuis longtemps est arrivée. »

Cet extrait, tout en tension, devrait mettre l’eau à la bouche à ceux qui attendent avec impatience de savoir ce qu’il adviendra de Malorie et de ses enfants. Comme le titre l’indique, le nouveau livre sera encore plus centré sur le personnage principal, et on devrait donc en savoir plus sur elle. Dans une interview pour Esquire, Malerman avait déclaré que même s’il était intéressé par les personnages de Boy et Girl, il ne s’agissait pas de leur histoire. L’auteur désirait plutôt en savoir plus sur Malorie. Il avait également laissé entendre qu’on en apprendrait plus sur les monstres.

Alors que le livre sortira le 21 juillet prochain, l’adaptation de Malorie n’a pas encore été annoncée par Netflix ou d’autres distributeurs. On peut spéculer que si le livre est bien reçu, elle devrait être mise en chantier assez rapidement étant donné le succès du premier film.