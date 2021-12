Maman j’ai encore raté l’avion : Joe Pesci n’était pas tendre avec Macaulay Culkin

Kevin McCallister et les casseurs flotteurs se retrouvent à New York dans "Maman, j’ai encore raté l’avion". Sur le tournage de cette suite, Joe Pesci ne s’est pas montré très aimable envers Macaulay Culkin.

Maman, j’ai encore raté l’avion : Kevin McCallister débarque à New York

Deux ans après le succès de Maman, j’ai raté l’avion, l’équipe du film se reforme en 1992. Pour cette suite sobrement intitulée Maman, j’ai encore raté l’avion en France, Chris Columbus officie de nouveau à la réalisation. John Hugues reprend quant à lui ses postes de scénariste et producteur. Macaulay Culkin fait évidemment son retour dans le rôle culte de Kevin McCallister. Enfin, le reste du casting du premier opus est également au rendez-vous.

Cette fois-ci, le jeune Kevin ne se retrouve pas bloqué chez lui à cause d’une panne de réveil. Le petit garçon fait bien partie du convoi familial en route vers la Floride pour les vacances de Noël. Mais dans les couloirs de l’aéroport, il confond son père Peter (John Heard) avec un autre homme. Dans la précipitation, il monte par mégarde dans le mauvais avion.

Après l’atterrissage, Kevin se rend compte qu’il est à New York. De quoi lui permettre de savourer un luxueux séjour loin de sa famille au Plaza, à deux pas de Central Park. Le héros ne s'attend cependant pas à recroiser par hasard Harry (Joe Pesci) et Marv (Daniel Stern), les casseurs flotteurs, fraîchement évadés de prison et bien décidés à se venger.

Maman, j'ai encore raté l'avion © Walt Disney Studios Motion Pictures

Catherine O’Hara, Tim Curry, Brenda Fricker, Rob Schneider, Devin Ratray et Kieran Culkin complètent le casting de ce deuxième volet, dans lequel Kevin se fait de nouveaux ennemis mais aussi de nouveaux alliés dans les immenses artères de Manhattan.

Quand Joe Pesci tyrannise Macaulay Culkin

Au cœur de ce terrain de jeu aux possibilités illimitées, Kevin McCallister dresse de nombreux pièges aux casseurs flotteurs, notamment dans le magasin de jouets Duncan’s Toy Chest. Pour que l’opposition entre le jeune héros et ses deux adversaires fonctionne parfaitement à l’écran, Joe Pesci ne fait pas de faveur à Macaulay Culkin sur le tournage.

Afin de susciter la méfiance et la peur du garçon, le lauréat d’un Oscar pour Les Affranchis – qui s’inspire de Sam le pirate pour sa composition cartoonesque – préférait déjà l’ignorer en dehors des prises de vues du premier long-métrage. De passage sur le plateau de Conan O’Brien en 2004, Macaulay Culkin raconte qu'il lui a par ailleurs réellement mordu le doigt au cours d’un affrontement, qui lui laisse une cicatrice.

Durant la préparation de cette suite, Joe Pesci n’adoucit pas son comportement. Une technique qui fonctionne, puisque Macaulay Culkin ne le trouve pas vraiment sympathique. Lors du tournage de Maman, j’ai encore raté l’avion, il va même jusqu’à demander à l’interprète de Harry pourquoi il ne sourit jamais. Ce à quoi l’acteur aurait répondu, cité par The Independent :

Tais-toi !

Joe Pesci aurait par la suite expliqué à propos de sa réaction, selon NME :

Il (Macaulay Culkin) est énormément choyé par beaucoup de gens, mais pas par moi, et je pense qu’il aime ça.

La jeune star est effectivement "choyée", puisqu’elle aurait touché 4,5 millions de dollars pour Maman, j’ai encore raté l’avion d’après IMDb, battant le record du comédien de onze ans le mieux payé de l’histoire hollywoodienne.