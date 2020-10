Maman, j'ai raté l'avion a 30 ans : découvrez des anecdotes sur la comédie culte

"Maman, j'ai raté l'avion", réalisé par Chris Colombus, fête ses 30 ans en 2020, Une bonne raison pour revenir sur les secrets de ce classique de la comédie américaine avec Macaulay Culkin.

Maman, j'ai raté l'avion : c'est quoi ce film ?

Maman, j'ai raté l'avion est une comédie familiale réalisée par Chris Columbus.

On y suit la famille McCallister, qui prépare ses valises pour partir à Paris pour les vacances de Noël. Tout le monde monte dans la longue berline et se rend à l'aéroport. Pourtant, dans l'avion, la mère de famille (Catherine O'Hara) se rend compte de l’impensable : ils sont partis sans leur fils Kevin (Macaulay Culkin) !

Ce dernier, âgé de neuf ans, se retrouve seul dans la grande maison de Chicago. Au départ, tout n'est qu'amusement pour lui. Il se jette sans relâche dans les tâches du quotidien : cuisine, ménage, lessive, courses. Il se lance même dans la décoration de son propre sapin de Noël. Ce moment de calme, de découverte et d'amusement va pourtant rapidement se transformer en cauchemar. Deux voleurs ont en effet pris la maison pour cible. Ils vont se heurter au jeune garçon qui va faire preuve de la plus grande imagination possible pour repousser le duo diabolique.

Les deux malfrats sont incarnés par Joe Pesci et Daniel Stern. Le casting est complété par John Heard et Roberts Blossom.

Le film a rencontré un énorme succès à sa sortie en 1990, rapportant $477 millions dans le monde. Ce plébiscite lui donnera droit à une suite, Maman, j'ai encore raté l'avion.

La technique de l'évitement

Dans le film, même s'il se défend avec courage contre les malfrats, Kevin en a quand même très peur. Il s'agit d'un jeune enfant contre deux adultes, on peut donc comprendre la logique de cet effroi. Pour renforcer ce sentiment à l'écran, Joe Pesci avait décidé de délibérément éviter Macaulay Culkin en dehors du plateau. Il ne montrait aucune sympathie pour lui afin qu'il le craigne vraiment et le pense méchant. Culkin avait 9 ans au moment du tournage. Il ne pouvait travailler que 5h par jour et, quand il était fatigué, s'endormait souvent par terre. L'effrayer fut donc assez simple.

Candy shop

Il y a une scène culte dans le film qui met en scène le génial John Candy. Il y joue le rôle de Gus Pulanski, le roi de la polka !

L'acteur a accepté d'apparaître dans le film comme une faveur à John Hughes, le scénariste du film. Il fut payé le minimum syndical et improvisa absolument toutes ses lignes de dialogue.

Maman, j'ai raté l'avion mais pas le matelas

Quand Kevin saute de haut en bas sur le lit de ses parents en grignotant du pop-corn, il y avait en fait plusieurs membres de l'équipe allongés sur le sol des deux côtés et au pied du lit. Ils avaient l'ordre de s'allonger et d'être prêts à attraper Macaulay Culkin au cas où il sauterait ou tomberait accidentellement du lit.

Elvis est vivant !

Il y a une légende selon laquelle Elvis Presley, pourtant décédé en 1977, apparaît dans le film. Beaucoup de ceux qui croient qu'il est toujours en vie ont soutenu que l'homme lourdement barbu se tenant à l'arrière-plan de la scène où Mme McCallister crie sur l'agent d'accueil n'était personne d'autre qu'Elvis. La tranche d'âge était correcte puisque le chanteur aurait eu environ 55 ans à l'époque. De plus, il exécute un mouvement de tête que le King faisait fréquemment pendant les concerts.

La théorie a tenu jusqu'en 2018, le faux Elvis étant finalement identifié comme Gary Richard Grott, un figurant apparu dans plusieurs films de Chris Columbus. La preuve de la survie d'Elvis devra dont être trouvée ailleurs.

Maman, j'ai raté l'avion est disponible en streaming sur Disney +.