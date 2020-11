Maman j'ai raté l'avion : Catherine O'Hara rejoue une scène culte du film

Depuis 30 ans, "Maman, j'ai raté l'avion" et sa suite "Maman, j'ai encore raté l'avion" sont devenus des films cultes de Noël. Plusieurs scènes sont d'ailleurs rentrées dans les moeurs, notamment celle dans laquelle la mère de Kevin se rend compte qu'elle a encore oublié son fils pour le réveillon. Son interprète Catherine O'Hara a décidé de rejouer brièvement cette célèbre séquence.

LE film de Noël immanquable

Depuis plus d'un demi-siècle, les films ayant pour thématique les fêtes de fin d'année sont nombreux. En effet, les chaines de télévision ne cessent de les rediffuser chaque année. Parmi eux, le plus célèbre reste encore et toujours Maman, j'ai raté l'avion. Sorti en 1990 et réalisé par Chris Columbus, le long-métrage est devenu eu fil du temps l'un des films de Noel les plus appréciés qui soit. Avec un budget de "seulement" 15 millions de dollars, il en a rapporté 533 à travers le monde. Forcément, un tel succès a permis la lancée d'une franchise qui connait actuellement cinq volets et trois jeux vidéo. Surtout, le film a définitivement lancé la carrière de la jeune star Macaulay Culkin. Devenu l'enfant-acteur le mieux payé de tous les temps, il reste jusqu'à aujourd'hui associé à son personnage du facétieux Kevin McAllister.

Maman, j'ai raté l'avion suit la famille McAllister qui se prépare à passer les fêtes de Noël à Paris. Parmi eux, on retrouve le jeune Kevin. Seulement, une fois dans l'avion pour la capitale parisienne, Kate et Peter, ses parents, s'aperçoivent qu'ils l'ont oublié à la maison. Ce dernier, d'abord craintif, s'accommode par la suite de cette situation et se montre très débrouillard.

Sa suite Maman, j'ai encore raté l'avion, sortie 2 ans plus tard, disposera du même pitch sauf que cette fois, Kevin se trompera d'avion et se retrouvera tout seul à New York.

Une nouvelle scène d'évanouissement 28 ans plus tard

Si Catherine O'Hara dispose d'une filmographie riche (Beetlejuice, L'Etrange Noël de Monsieur Jack et plus récemment la série Schitt Creek...), elle est toujours considérée comme "la maman de Kevin" pour de nombreux de spectateurs. En effet, ses réactions hilarantes lorsqu'elle se rend compte que Kevin a encore disparu, sont devenus des moments cultes. Pour l'occasion, elle a fait plaisir aux fans du film en recréant son cri aigu emblématique sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous : la séquence est tirée de Maman, j'ai encore raté l'avion.

Cette publication Instagram est en fait un extrait de la série YouTube intitulé Reunited Apart. Créée par Josh Gad durant la période de quarantaine suite à la crise sanitaire, le but était de réunir des acteurs de films ou séries mythiques, par le biais d'interviews par visio. Certaines fois, ces mêmes acteurs recréaient des séquences célèbres dans lesquelles ils avaient joué. Ainsi, la performance d'O'Hara est un hommage à l'immense John Hughes, qui avait produit trois volets de la franchise.

Un autre acteur avait rendu hommage à Maman, j'ai raté l'avion

Macaulay Culkin n'a jamais oublié le rôle qui l'a rendu célèbre, à travers le monde. Ainsi, il lui arrive bien souvent d'adresser quelques clins d'oeil à ses films en rappelant les deux films dans lesquels il joue. En effet, on se souvient qu'un mois et demi auparavant, l'acteur âgé de 40 ans avait partagé une photo de lui sur les réseaux sociaux. Il portait alors un masque reproduisant l'une de ses poses les plus iconiques du premier film.

Sans surprise, Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai encore raté l'avion devraient une nouvelle fois être diffusés à la télévision au cours du mois de Décembre. Ne le ratez pas...et Joyeux Noël !