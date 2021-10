Maman j'ai raté l'avion : la bande-annonce du reboot fait revenir un personnage du premier film

Archie Yates, vu dans "Jojo Rabbit" succède à Macaulay Culkin dans le reboot de "Maman j'ai raté l'avion" baptisé "Home Sweet Home Alone". Le film sera disponible le 12 novembre prochain sur Disney+ et la bande-annonce vient d'être dévoilée.

Maman j'ai raté l'avion : le reboot arrive

Film culte de Noël par excellence, Maman j'ai raté l'avion est sorti dans les salles françaises en décembre 1990. On découvrait Macaulay Culkin dans la peau du jeune Kevin McAllister, livré à lui-même pendant les fêtes, après un oubli de sa famille. Il devait user d'inventivité et de courage pour mettre en déroute deux cambrioleurs peu scrupuleux bien décidés à s'attaquer à sa demeure.

Maman j'ai raté l'avion © Disney

Après plusieurs suites plus ou moins réussies, dont la dernière en date (Maman, la maison est hantée !) est sortie en 2012, Disney a décidé de repartir de zéro. Après le rachat des licences de la Fox, le studio a des possibilités immenses pour les exploiter. Notamment pour sa plateforme de streaming. C'est cette dernière qui accueillera le reboot de la saga baptisé Home Sweet Home Alone.

Une première bande-annonce qui renferme une surprise

Dans ce reboot, c'est le jeune acteur talentueux Archie Yates (notamment vu dans Jojo Rabbit) qui succède à Macaulay Culkin. Il ne se prénomme pas Kevin McAllister mais Max Mercer. Et sa famille ne l'a pas laissé pour partir à Paris, mais au Japon. Les deux cambrioleurs sont un couple marié, qui vont être accueillis comme il se doit par le petit garçon. On retrouve dans la première bande-annonce les éléments clés de Maman j'ai raté l'avion, et même un retour surprise.

En effet, un des policiers se prénomme McAllister et s'avère être Buzz McAllister, le grand frère de Kevin. Ce dernier lui menait la vie dure dans le premier film. Il est toujours interprété par Devin Ratray, que l'on reconnaît sans mal.

Devin Ratray (Buzz McAllister) dans Home Sweet Home Alone © Disney+

Home Sweet Home Alone sera disponible dès le 12 novembre sur Disney+. Sera-t-il à la hauteur du premier film ?