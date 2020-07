Maman j'ai raté l'avion : le casting du reboot s'agrandit - CinéSéries

Le reboot de « Maman j'ai raté l'avion » se précise avec les premiers noms du casting. Deadline vient de confirmer que Kenan Thompson, Ally Maki et Chris Parnell viennent d'être engagés pour participer à cette relecture du classique de Chris Colombus.

Maman, j'ai raté l'avion : un énorme classique

En 1990, Chris Columbus, réalise l'un des plus grands classiques de sa carrière. Avant de se lancer dans Harry Potter, le cinéaste proposait Maman, j'ai raté l'avion. Une référence absolue dans le domaine des films familiaux. Porté par le jeune Macaulay Culkin et par le duo Joe Pesci et Daniel Stern, Maman, j'ai raté l'avion s'est avéré être une réussite totale. Nommé à deux reprises aux Oscars, l’œuvre de Chris Columbus rapporte plus de 477 millions de dollars au box-office pour un budget de 18 millions. Forcément, face à ces résultats, la 20th Century Fox produit une suite deux ans plus tard. Chris Columbus et le casting rempilent pour Maman, j'ai encore raté l'avion qui rapporte plus de 365 millions de dollars de recettes.

Quel casting pour le reboot ?

Forcément, Hollywood oblige, un reboot de Maman, j'ai raté l'avion est dans les cartons. Reprendre des grands classiques des années 1980-1990 est très à la mode ces dernières années. Hollywood cherche à jouer sur la nostalgie de son public et utilise les grands classiques d'antan. Pour le moment, on ne sait pas encore grand chose de ce redémarrage. Dan Mazer va s'occuper de la mise en scène. Le réalisateur et scénariste anglais s'est notamment illustré avec les récents Mariage à l'anglaise et Dirty Papy. Il est également le scénariste du film culte Ali G.

Côté casting, la distribution s’agrandit. D'après Deadline, Maman j'ai raté l'avion vient de recruter Kenan Thompson (Braquage à l'ancienne), Ally Maki (Toy Story 4) et Chris Parnell (Archer). Ces derniers arrivants rejoignent ainsi un casting déjà composé de Aisling Bea, Pete Holmes, Timothy Simons et Mikey Day. Ce dernier a d'ailleurs co-écrit le script de cette nouvelle version avec Streeter Seidell.

Pour le moment, difficile de savoir exactement de quoi va parler cette relecture. Mais il semblerait que le jeune protagoniste sera en guerre contre un couple pour l'obtention d'une figurine. Ce reboot avait débuté sa production avant la crise de Covid-19. Pour le moment, le tournage est toujours en pose. Le film sera prochainement disponible sur la plateforme Disney+.