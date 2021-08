Mamma Mia ! sur Prime Video : les lieux de tournage sont devenus des nids à touristes

Inspiré des chansons phares de la comédie musicale ABBA, « Mamma Mia ! » fut un véritable carton commercial. À tel point que les îles de Skiathos et Skópelos sont aujourd’hui envahies par les touristes.

Dancing queen !

Adaptation cinématographique de la comédie musicale du même titre, Mamma Mia ! a fait le pari de reprendre les morceaux cultes d’ABBA durant les intrigues du film. Pour rappel, ce groupe suédois a déchaîné les passions durant les années 70. En effet, après avoir remporté l’Eurovision en 1974, ABBA connaît un immense succès durant la période où le disco fait rage dans les boîtes de nuit. Des morceaux tels que Money, Money, Money, Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) et bien sûr Mamma Mia (titre du film sorti en 2008) sont furieusement entrés dans la pop-culture.

Le long-métrage compte une galerie de stars telles que Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth ou bien encore Stellan Skarsgård. Voir un tel casting pousser la chansonnette a bien évidemment rendu curieux le public qui s’est précipité dans les salles. Ainsi, le film récolte 609 millions de dollars au box-office pour un budget de 52 millions de dollars. Un triomphe donc, et ce, malgré des critiques virulentes envers le film. Le succès du film entraîne 10 ans plus tard une suite intitulée Mamma Mia ! Here we go again.

Mamma Mia ! ©Universal Pictures

Mamma Mia ! suit Sophie, une jeune fille d’une vingtaine d’années qui vit sur l’île grecque de Kalokairi avec sa mère Donna. Celle-ci compte bien se marier, et décide d’envoyer trois lettres d’invitation destinées à trois hommes, dont elle pense que l'un d'eux est son père. Les trois individus retournent donc sur l’île où ils sont tombés amoureux il y a 20 ans.

Des îles qui se sont servies du succès du film

Le tournage du film a tout du lieu paradisiaque via les superbes îles de Skiathos et Skópelos. Avec sa mer turquoise, ses plages de sable fin et ses maisons traditionnelles, Mamma Mia ! possède un véritable décor de carte postale. Suite au succès du film, les deux îles ont donc surfé sur le buzz pour attirer encore plus de touristes étrangers. L’église dans laquelle Sophie doit se marier est ainsi visitée par de nombreux couples chaque année. Des mariages sont également célébrés sur l'île. Quant au port de Skiathos, il accueille depuis 2009 ses touristes au son du célèbre Waterloo.

Des visites guidées nommées « Mamma Mia Tours » emmènent également les non-résidents sur les principaux décors du film. Des projections du film sont d’ailleurs régulièrement organisées.