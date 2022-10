Man of Steel 2 : une suite de Superman enfin en développement ?

Depuis la fusion de Warnermedia et Discovery, l’agenda DC ainsi que ses productions ne cessent d’être chamboulées. La dernière en date : celle du possible retour d’Henry Cavill dans le costume de Superman pour un nouveau volet de "Man of Steel".

Man of Steel : une saga sans cesse bouleversée

En 2013, la sortie de Man of Steel sonnait comme une envie de DC/Warner de croiser le fer avec Marvel/Disney. En effet, pendant que les Avengers construisaient leurs univers cinématographiques avec des films solos et des films réunion, DC avançait également ses pions pour mettre en chantier la Justice League. Cependant, si le film réalisé par l’ambitieux Zack Snyder et porté par Henry Cavill (dans la peau de Superman) est un énorme succès commercial, la critique ne se montre pas aussi enthousiaste que du côté de Marvel.

C’est dans ce contexte que sort trois ans plus tard Batman v Superman, sorte de Man of Steel 2 mais qui ne l’est pas officiellement. Là encore, le film est un joli succès au box-office. Toutefois, les résultats commerciaux sont en deçà de ce qu’espérait le studio. Surtout, les critiques se révèlent encore plus mitigées que pour Man of Steel.

Henry Cavill - Superman v Superman ©Warner Bros.

Dans ce contexte, Warner panique et accumule les mauvais choix, comme en témoignent Suicide Squad et Justice League. On connaît la suite : le projet DCEU patine et les films de super-héros de cette écurie deviennent indépendants les uns des autres. Entretemps, Henry Cavill décroche en 2018 le rôle de Geralt de Riv dans la superproduction Netflix The Witcher. Dès lors, son agenda devient surbooké et il se on l'imagine de moins en moins pouvoir porter à nouveau le costume de Superman.

Mais les fans de l’acteur ont pu pousser un cri de joie lorsqu’ils ont appris que Dwayne Johnson faisait tout pour que son Superman apparaisse dans Black Adam ainsi que dans les futures productions DCEU. D’après The Hollywood Reporter, ce come-back du “Man of Steel” sur grand écran pourrait bel et bien se faire.

DC sens dessus dessous

Selon le média américain, Warner Bros. Discovery souhaite ardemment reprendre le chantier d’un Man of Steel 2. Le film serait produit par Charles Roven et porté par Henry Cavill qui ferait un come-back improbable dans la peau de Superman. Mais ce n’est pas tout. Selon THR, le studio serait à la recherche d’un réalisateur et de scénaristes pour travailler sur ce projet. Et un nom ronflant revient régulièrement pour diriger cette suite : Christopher McQuarrie (qui a travaillé avec Henry Cavill sur Mission Impossible : Fallout). Le boss de la saga Mission Impossible pourra-t-il jongler avec la saga d’espionnage et les films de super-héros ? Il faudra attendre la confirmation du metteur en scène pour le savoir.

THR indique toutefois que Man of Steel 2 pourrait ne pas être le seul film consacré à Superman. En effet, Walter Hamada, le président de DC Films a pour projet d’offrir à son public un Superman noir pour apporter toujours plus de diversité aux films de super-héros. Si ce projet dispose de peu d’informations quant à son intrigue, le média parle de J.J. Abrams à la production.

Entre Dwayne Johnson qui veut que son Black Adam se batte avec Superman, Warner Bros. Discovery qui a envie d'une suite de Man of Steel et le PDG de DC films qui souhaite son Black Superman, nul doute que l’homme à la cape rouge est très sollicité.