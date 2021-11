Man of Steel : Henry Cavill dévoile l'un de ses regrets pour le film

Henry Cavill interprète Superman depuis 2013 dans le DC Extended Universe (DCEU). Le comédien est revenu sur sa première incarnation du personnage, et notamment sur l'un de ses plus gros regrets. Une déception assez cocasse.

Man of Steel : le retour explosif de Superman au cinéma

En 2013, Zack Snyder récupère la franchise Superman qu'il décide de dépoussiérer. En même temps, les précédentes adaptations de L'Homme d'acier remontaient à 1987 avec la dernière apparition de Christopher Reeves dans Superman 4, puis à 2006 quand Bryan Singer a mis en scène l'oubliable Superman : Returns. Ainsi, avec Man of Steel, Zack Snyder est obligé de moderniser le personnage, et de le rendre de nouveau captivant sur grand écran. Il est notamment aidé par l'époque, qui veut que les films de super-héros cartonnent au box-office, mais également par le DCEU. En effet, Man of Steel est le tout premier chapitre du DCEU, l'univers connecté de DC censé faire de l'ombre au MCU (Marvel Cinematic Universe).

Superman (Henry Cavill) - Man of Steel ©Warner Bros Studios

Porté par Henry Cavill dans le rôle principal et supporté par Christopher Nolan à la production, le film reçoit des retours globalement positifs. Au box-office, pour un budget de 225 millions de dollars, Man of Steel en rapporte plus de 668 millions. Malgré ce score plutôt positif, la Warner n'a toujours pas produit de suite du film de Zack Snyder. Henry Cavill est ensuite revenu à trois reprises dans le rôle, dans Batman V Superman et dans les deux versions de Justice League.

Le plus gros regret d'Henry Cavill

Henry Cavill apprécie beaucoup le personnage de Superman. Même si sa présence dans l'avenir du DCEU est encore incertaine, le comédien n'a jamais caché son engouement pour incarner le super-héros à l'écran. Pourtant, Henry Cavill a des regrets, forcément. Lors d'une récente interview avec Screenrant, le comédien est revenu sur son pire regret concernant Man of Steel. Et celui-ci a de quoi faire sourire (sans mauvais jeu de mots).

Superman (Henry Cavill) - Man of Steel ©Warner Bros Studios

Dans les dernières minutes de Man of Steel, Superman parle à sa mère, Martha, incarnée par Diane Lane, alors qu'il se tient près de la tombe de son père. Martha demande alors à son fils adoptif ce qu'il compte faire de son avenir. Dans la scène, Clark sourit à Martha, et c'est ce sourire qu'Henry Cavill ne supporte pas :

Il y a cette scène à la fin de Man of Steel où je parle à Martha. J'aurais dû sourire différemment. Chaque fois que je le vois, je me dis : 'C'est un sourire irritant'. Je n'aime tout simplement pas ça. Pourquoi ai-je souri comme ça ? Ce n'est pas comme ça que je souris habituellement.

Un remord assez inattendu. C'est assez cocasse que sur 2h23 de film, Henry Cavill ne retienne que ce petit sourire, qui ne prend pas énormément de place à l'écran. Après, on peut le comprendre. C'est arrivé à tout le monde de trouver son sourire très étrange sur les photos de famille. Henry Cavill ne déroge pas à la règle, même si pour lui ça arrive quand il joue Superman - on n'a pas tous le même quotidien... À l'heure actuelle, on ne sait pas encore si Henry Cavill va reprendre le rôle de Superman à l'avenir, mais il est apparemment disponible si jamais Warner le rappelle. En attendant, on vous laisse avec ce petit souvenir de 2012, lorsque le comédien faisait ses essais costume dans celui de Christopher Reeves :