Mandibules : premier teaser pour le prochain Quentin Dupieux - CinéSéries

L'OVNI du cinéma français, Quentin Dupieux, va encore délivrer une proposition artistique déjantée avec "Mandibules". Le film, avec un gros casting (David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos, Roméo Elvis), montre sa grosse mouche dans un premier teaser.

Un teaser pour Mandibules

Le cinéma français vous lasse ? Quentin Dupieux se charge de le dynamiter avec une filmographie totalement à part dans le paysage. Son prochain projet, Mandibules, risque encore de ne pas passer inaperçu. On y suivra dedans Jean-Gab et Manu, des amis pas très futés. Lorsqu'ils découvrent une mouche géante dans le coffre d'une voiture, ils se mettent en tête de l'adopter et de la dresser pour essayer de gagner de l'argent. Comme souvent chez Quentin Dupieux, cette histoire risque de partir en cacahuète. Les deux rôles principaux seront détenus par David Marsais et Grégoire Ludig, les membres du Palmashow. Adèle Exarchopoulos, Roméo Elvis, India Hair et Coralie Russier complètent le casting. La sortie dans les salles est arrêtée au 2 décembre prochain.

Quentin Dupieux a envoyé sur son compte Twitter un premier teaser de Mandibules dans lequel la mouche apparaît quelques secondes en train de boire de l'eau d'une piscine. Rien de plus mais cet unique plan pose déjà toute la fantaisie du film. Grâce à l'échelle de la piscine au premier plan, on se rend compte que la mouche est en effet très grosse. Cet aperçu ne tombe pas dans un fantastique effrayant (on n'est pas dans La Mouche de David Cronenberg) mais davantage dans une sorte de légèreté, avec une ambiance qui déborde de quiétude et une musique entraînante :

L'imprévisible génie Quentin Dupieux

Quentin Dupieux est un as pour faire surgir l'irrationnel ou le loufoque dans un contexte très réaliste. C'est la recette de sa fantaisie si particulière et irrésistible. Comme à son habitude, il s'entoure d'une belle distribution - ce qui doit bien l'aider pour vendre ses films. On a maintenant la preuve qu'il est un formidable directeur d'acteurs dont on se languit de voir ce qu'il va faire avec les talents à sa disposition. Grégoire Ludig a d'ailleurs déjà rencontré l'univers du metteur en scène avec Au poste !, où il était suspecté d'avoir commis un meurtre. Avec cette mouche, tout est possible dans Mandibules et inutile d'essayer de prédire ce qui va nous attendre car on sera quoi qu'il arrive surpris au bout du compte. Vivement plus d'images avec une première bande-annonce !