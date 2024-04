Ce soir à la TV : une des dernières (et meilleures) performances de Chadwick Boseman

Sorti en janvier 2020, soit quelques mois avant le décès tragique de Chadwick Boseman, "Manhattan Lockdown" met la star de "Black Panther" dans les habits d'un flic prêt à tout pour retrouver les meurtriers de ses collègues. Un polar réussi dans lequel Chadwick Boseman brille, à (re)voir ce soir sur C8.

Le destin tragique de Chadwick Boseman

Le 28 août 2020, Chadwick Boseman décédait d'un cancer à l'âge de 43 ans. Cette terrible annonce est un choc pour tout le monde, puisque l'acteur avait choisi de ne pas rendre publique sa maladie, diagnostiquée en 2016. Le public comprend alors que, depuis son diagnostic d'un cancer déjà très avancé, c'est entre "d'innombrables chirurgies et chimiothérapies", comme indiqué par le communiqué publié par sa famille, que Chadwick Boseman a tourné les films qui l'ont rendu célèbre (Black Panther, Avengers : Infinity War) et ceux qui ont consacré son très grand talent, notamment Da 5 Bloods et Le Blues de Ma Rainey.

Le Blues de Ma Rainey ©Escape Artists

Pour ce dernier film, dans lequel il incarne un jeune musicien de jazz, il obtient à titre posthume le Golden Globe du Meilleur acteur dans un film dramatique en 2021. Très populaire grâce à son rôle de T'Challa / Black Panther dans le MCU, Chadwick Boseman s'est par ailleurs illustré dans d'autres registres, et notamment dans celui du thriller policier avec une performance très solide dans Manhattan Lockdown.

Poursuite dans un Manhattan confiné

Manhattan Lockdown est le deuxième long-métrage réalisé par Brian Kirk, sur un scénario d'Adam Mervis et Matthew Michael Carnahan, frère de Joe à qui l'on doit notamment les scénarios de Jeux de pouvoir, World War Z et Mosul (qu'il réalise aussi). Autour de Chadwick Boseman, on retrouve notamment Sienna Miller et J.K. Simmons.

À New York, une fusillade éclate chez un caviste entre deux petits criminels en quête de cocaïne, Michael Trujillo et Ray Jackson, et plusieurs officiers de police chargés de les arrêter. Après avoir abattu les policiers, Jackson s'enfuit avec Trujillo dans les rues de la ville. L'inspecteur Andre Davis est aussitôt mis sur l'affaire, notamment pour sa capacité à traquer voire tuer, mais toujours en légitime défense selon lui, les tueurs de flics. Secondé par la détective Frankie Burns, Davis obtient de son chef la fermeture de l'ensemble des ponts de New York pour isoler l'île de Manhattan afin d'appréhender rapidement les deux hommes en fuite.

L'affaire que doit résoudre l'inspecteur Andre Davis (Chadwick Boseman) est plus complexe qu'il n'y paraît, et Manhattan Lockdown se révèle ainsi autant nerveux qu'intrigant et un polar honnête et efficace, en dépit d'un scénario qui ne fait pas dans l'originalité. Si le film déroule ainsi mécaniquement et sans surprise sa partition, la performance de Chadwick Boseman est néanmoins célébrée. Première écrivait ainsi :

Chadwick Boseman est parfait dans cette série B flingueuse comme on aime.

Et Les Fiches du cinéma déclarait, sur la même note que : "Chadwick Boseman est très bon dans ce petit film d’action plutôt distrayant à défaut d’être original."

Une performance très réussie donc pour l'acteur, et qui serre le coeur tant elle portait de promesses pour sa future carrière.