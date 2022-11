Margot Robbie a failli arrêter sa carrière après "Le Loup de Wall Street"

Si certains ont pu la remarquer dans Il était temps (novembre 2013), c'est bien quelques semaines après la sortie du film de Richard Curtis que Margot Robbie a véritablement explosée. En effet, fin décembre 2013 sortait sur les écrans français et américains Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Un film mémorable autant par le récit fou de l'ascension d'un courtier en bourse, que par le style délirant de Scorsese et les performances des interprètes.

En première ligne, Leonardo DiCaprio qui fait le show dans le rôle de Jordan Belfort. Mais à ses côtés, Margot Robbie n'est pas en reste en incarnant sa deuxième épouse. Si la jeune femme tape immédiatement dans l'œil de Jordan, la suite de leur idylle sera moins romantique qu'imaginée avec des coups de colère géniaux de la part de la comédienne. Avec ce film, une star est née, et la comparaison avec la Sharon Stone de Casino pas volée.

Par la suite, Margot Robbie a enchaîné les rôles, jusqu'à atteindre une vraie notoriété. Ces dernières années, elle est devenue le visage d'Harley Quinn dans les films de super-héros DC, et a partagé l'affiche de Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino aux côtés de Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Prochainement, on la retrouvera dans Barbie de Greta Gerwig et Babylon de Damien Chazelle.

Pourtant, cette riche carrière aurait pu s'arrêter aussi vite qu'elle avait commencé pour l'actrice australienne. Âgée de 22 ans au moment tourner Le Loup de Wall Street, et 23 ans à sa sortie, Margot Robbie a révélé récemment avoir mal vécu la célébrité soudaine qui a accompagné sa performance dans le film de Scorsese. Dans un long portrait de Vanity Fair, elle explique avoir songé sérieusement à mettre un terme à sa carrière après ce film et alors que sa vie privée était désormais scrutée.

Au tout début, quelque chose s'est passé, et c'était assez horrible. Je me souviens avoir dit à ma mère : "Je ne pense pas vouloir faire ça." Alors elle m'a regardée, en étant complètement impassible, et m'a dit quelque chose comme : "Chérie, je crois que c'est trop tard pour ne pas le faire." C'est à cet instant que j'ai compris que la seule chose à faire était d'avancer.