Margot Robbie va produire une adaptation d'un jeu vidéo culte

Après son braquage parfait d'Hollywood avec "Barbie", Margot Robbie devrait prendre en charge la production d'une adaptation live action du très célèbre jeu vidéo "Les Sims". Nouveau grand succès en vue ?

Un nouveau projet pour Margot Robbie

Le succès phénoménal du film Barbie semble avoir donné des idées à son actrice principale et productrice Margot Robbie. En effet, comme révélé par The Hollywood Reporter, la star australienne devrait porter le projet d'une adaptation du célèbre jeu vidéo Les Sims via sa société de production LuckyChap, en partenariat avec Electronic Arts.

Les Sims ©Electronic Arts

Peu de jeux vidéo ont une popularité et une longévité comparables à celle de la franchise Les Sims. Celle-ci a été créée en 2000. Il s'agit d'une simulation de vie dans laquelle les joueurs peuvent se créer des avatars, sans d'autres objectifs précis que ceux de développer et faire vivre son personnage dans un univers - à peu près - réaliste.

Immense succès dès sa création, Les Sims en est à sa quatrième version principale. Le jeu compte aujourd'hui des dizaines d'extensions et d'add-ons. Un univers très riche donc. Et aux possibilités théoriquement infinies étant donné les très grandes potentialités de personnalisation des avatars. Un terreau parfait pour imaginer les situations les plus drôles comme les plus dramatiques.

De la poupée aux avatars

Margot Robbie semble ainsi avoir trouvé le bon filon en s'intéressant à des projets cinématographiques d'envergure en lien avec des "marques" très puissantes. Barbie en a été en effet la démonstration éclatante, avec un succès inédit au box-office mondial (1,44 milliard de dollars de recettes). Mattel a été ravi du succès, et c'est cette fois-ci Electronic Arts qui s'associerait avec Margot Robbie pour porter à l'écran un de ses plus grands succès.

Selon les informations de The Hollywood Reporter, c'est la scénariste et réalisatrice Kate Herron, surtout connue pour avoir réalisé des épisodes de la série Sex Education pour Netflix et la première saison de Loki pour Disney+, qui serait pour le moment attachée à la réalisation de cette adaptation. Charge à elle donc de prendre la lourde succession de Greta Gerwig, dont la patte auteuriste s'est liée avec succès à la machine de guerre commerciale pour Barbie.