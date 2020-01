Margot Robbie affirme que le Joker n’apparaîtra pas dans Birds of Prey

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Depuis que « Joker » est sorti, la version de Joaquin Phoenix a totalement enterré celle de Jared Leto. L’acteur était pourtant partant pour garder le rôle et revenir dans la peau du Prince du crime. Malheureusement pour lui, il n’en sera rien.

En 2016 Jared Leto a endossé le costume du Joker à l’occasion du détesté Suicide Squad. L’acteur a offert une interprétation bancale qui n’a suscité que haine et déception. Sa vision du Joker n’a pas séduit les fans qui considèrent Jared Leto comme la pire représentation du Joker au cinéma. Malgré tous ces reproches, l’acteur était encore partant pour reprendre le personnage, il voulait une seconde chance pour prouver sa valeur. Pourtant, il y a de plus en plus de chances que le public ne revoit jamais cette version du Joker.

Pas d’apparition dans Birds of Prey

Prévu pour le 5 février prochain, Birds of Prey proposera un Suicide Squad en version féminine. Le film de Cathy Yan réunit une équipe hétéroclite d’anti-héroïnes emmenée par Harley Quinn. Margot Robbie reprend évidemment le rôle qu’elle détenait déjà dans le film de David Yates. Mais si Harley est de retour, Monsieur J ne devrait pas faire d’apparition. Pourtant, la relation qui unit les deux personnages a été introduite dans Suicide Squad. DC et Warner avaient de la suite dans les idées pour ce couple culte. Il se murmurait même qu’un film uniquement centré sur ces deux personnages étaient en développement chez Warner Bros. Mais depuis la sortie de Joker, la donne a changé…

Il y avait pourtant de fortes spéculations quant à la présence de Jared Leto dans Birds of Prey. L’acteur a en effet été aperçu sur le tournage. Pourtant, Margot Robbie écarte toute possibilité de voir Joker dans le film. Lors d’une interview à Variety l’actrice a mis fin au doute :

L’incarnation de Leto du personnage n’apparaît pas. Pas même le temps d’un caméo. Joaquin Phoenix a fait un travail phénoménal. Le film Joker est beaucoup plus ancré dans la réalité que ce que nous faisons avec Birds of Prey.

Cette déclaration évince ainsi une fois de plus Jared Leto de l’équation. On ne sait pas si cette mise à pied est définitive ou pas, et si Warner pense à intégrer Joaquin Phoenix au DC Extended Universe (DCEU). Dans tous les cas, cette situation démontre une fois de plus la difficulté pour Warner Bros d’établir des plans concrets et surtout permanents. La durabilité du DCEU n’est pas son point fort, et une fois de plus l’avenir de cet univers connecté est un peu flou.