Colin Farrell et Margot Robbie en duo pour un "incroyable périple"

Après "Barbie", Margot Robbie reviendra sur les écrans aux côtés de Colin Farrell dans le nouveau film de Kogonada :"A Big Bold Beautiful Journey". Un duo prestigieux et une première fois ensemble pour l'actrice superstar et l'acteur favori du cinéma indépendant.

Un casting prestigieux pour Kogonada

Le casting du prochain film du cinéaste américain Kogonada a été révélé par Deadline, et c'est un duo aussi prestigieux qu'inédit. En effet, après After Yang, fable de science-fiction et sensation des festivals en 2021, le scénariste et réalisateur d'origine coréenne dirigera l'acteur irlandais Colin Farrell et l'actrice australienne Margot Robbie dans A Big Bold Beautiful Journey.

Colin Farrell est revenu à très haute altitude avec After Yang, The Batman et Les Banshees d'Inisherin. Ce dernier rôle lui a valu une très grande reconnaissance critique. Pas vraiment besoin de présenter la seconde, actrice et productrice au sommet après le succès phénoménal de Barbie en 2023.

Les Banshees d'Inisherin ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Ce sera donc une deuxième collaboration entre Kogonada et Colin Farrell, après After Yang, où Colin Farrell avait particulièrement marqué les esprits. Comme il l'a fait auparavant avec Yorgos Lanthimos (The Lobster, Mise à mort du cerf sacré), l'acteur s'épanouit ainsi de plus en plus dans un cinéma d'auteur qui lui tend les bras.

Pour Margot Robbie, ce sera son nouveau film après Barbie. Un changement radical de genre et de registre, qui fera office de coupure parfaite avec le phénomène créé par le film de Greta Gerwig. Boudée par l'Académie, elle n'a pas été nommée aux Oscars 2024 dans la catégorie Meilleure actrice pour son rôle de la célèbre poupée. Elle concourra cependant personnellement dans la plus prestigieuse catégorie, Meilleur film, puisqu'elle est productrice de Barbie.

Par les producteurs de Killers of the Flower Moon

C'est la société Imperative Entertainment qui produira la film. Elle a récemment et notamment produit le film de Martin Sorsese Killers of the Flower Moon, ainsi que Sans filtre de Ruben Ostlund.

Pour le moment, aucune information précise n'a filtré sur le scénario. A Big Bold Beautiful Journey est simplement décrit ainsi : "Une fable imaginative sur deux inconnus et l'incroyable périple qui va les connecter."