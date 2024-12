"Ce n'est pas ce qu'elle ferait" : Margot Robbie défend sa scène de nu dans Le Loup de Wall Street

Si Margot Robbie était apparue dans Il était temps un peu plus tôt la même année, Le Loup de Wall Street est le film ayant véritablement changé sa carrière. L’actrice australienne incarnait Naomi, la femme de Jordan Belfort, dans le long-métrage culte de Martin Scorsese sorti en 2013.

Le Loup de Wall Street a beaucoup fait parler à sa sortie pour bon nombre de ses scènes sulfureuses. Dont celle dans laquelle Naomi se met nue devant Jordan. Justement, Margot Robbie est récemment revenue sur ce moment. Et elle a révélé qu’elle a eu la possibilité de ne pas apparaître nue, avant de choisir de le faire pour les besoins de l’histoire.

Margot Robbie était récemment l’invitée du podcast Talking Pictures, présenté par Ben Mankiewicz. Le Loup de Wall Street a fait partie des sujets abordés lors de la conversation. Et l’interprète de Naomi a révélé que Martin Scorsese lui avait proposé de porter un peignoir si elle n’était pas à l’aise avec l’idée d’apparaître totalement nue à l’écran. Mais l’actrice a estimé que son personnage n’aurait pas pris cette décision :

Étant donné que Naomi essaie de séduire Jordan à ce moment de l’histoire du film, Margot Robbie a donc estimé qu’il était préférable de jouer la scène de cette manière. Même si apparaître sans aucun vêtement devant la caméra n’a pas dû être facile pour elle.

Au cours de son apparition dans le podcast Talking Pictures, Margot Robbie a aussi livré une anecdote sur son audition pour Le Loup de Wall Street. Elle a expliqué qu’elle était censée embrasser Leonardo DiCaprio lors d’une des scènes jouées. Mais elle a fait le pari de surprendre son partenaire de jeu avec un geste bien différent :

Je me suis dit, ‘Je pourrais embrasser Leonardo DiCaprio maintenant, et ça serait incroyable. Je suis impatiente de le dire à tous mes amis.’ Et ensuite j’ai pensé, ‘non’ et je lui ai mis une beigne. Il y a eu un grand silence pendant ce qui m’a semblé être une éternité mais était probablement trois secondes.