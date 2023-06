Margot Robbie et Ryan Gosling bientôt en France pour le préquel d'une saga culte

Six ans après "Ocean’s 8", un nouveau volet de la saga Ocean's est en préparation. Margot Robbie et Ryan Gosling vont bientôt débuter le tournage de cet épisode prequel. Voici ce qu’on sait sur le film de Jay Roach, qui devrait se dérouler en partie en France.

La saga Ocean’s se poursuit

La saga Ocean’s passionne le cinéma hollywoodien depuis les années 1960. Parce que oui, si beaucoup d’entre nous pensent que la saga est née en 2002 devant la caméra de Steven Soderbergh, il existe cependant un Ocean’s Eleven original. En effet, en 1961, Lewis Milestone met en scène L’Inconnu de Las Vegas, avec notamment Frank Sinatra et Dean Martin au casting.

Il faut ensuite attendre 2002 pour voir la saga revenir sur le devant de la scène. Steven Soderbergh offre un remake grandiose du classique de Lewis Milestone. George Clooney succède à Frank Sinatra dans la peau de Danny Ocean. Surtout, Steven Soderbergh s’entoure d’un casting totalement dingue avec, en vrac, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Casey Affleck, Don Cheadle ou encore Andy Garcia. Face au succès du film, plus de 450 millions de dollars de recettes au box-office, (pour un budget de 85 million), Steven Soderbergh se lance dans la réalisation d’une trilogie. Ocean’s Twelve et Ocean’s 13 voient respectivement le jour en 2004 et en 2007.

Brad Pitt et George Clooney dans le film Ocean's Eleven © Warner Bros. Pictures

Il faut ensuite attendre 2018 pour que Gary Ross dirige une suite 100% féminine, avec Sandra Bullock dans le rôle de la sœur de Danny Ocean. Malheureusement, Ocean's 8 rencontre des retours presses et spectateurs destructeurs. En tout, la saga Ocean’s a rapporté approximativement 1,5 milliard de dollars de recettes au box-office.

Un nouvel épisode avec Margot Robbie et Ryan Gosling

Actuellement, le cinéaste Jay Roach (Dalton Trumbo, saga Mon beau-père et moi, saga Austin Powers) s’occupe d’un prequel d'Ocean’s Eleven. Le metteur en scène va en effet diriger Margot Robbie et Ryan Gosling dans une histoire inédite qui va prendre place, en Europe, dans les années 1960. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose du film. Selon Production List, le long-métrage produit par Warner Bros, qui n’a pas encore de titre officiel, devrait débuter son tournage le 30 juin prochain. Une grande partie de la production aura lieu en France.

Sur Twitter, la journaliste Lindsey Bahr qui a interviewé le réalisateur Jay Roch, a partagé des premiers éléments de l'intrigue de ce nouvel Ocean’s qui se déroulera en partie pendant le Grand Prix de Monaco, à bord d'un yacht d'un entrepreneur richissime :

Je voulais faire un film à l’ancienne. Margot m’a présenté le script comme une sorte d’histoire d’amour épique old school. Ça reste également un film de cambriolage, mais c’est d’abord une histoire d’amour. Nous avons tous les deux étés inspirés par Hitchcock. Je veux que ce soit un gros spectacle cinématographique. Mais nous n’avons pas encore toute l’étendue de notre budget pour réaliser ce projet.

Jay Roach continue sa présentation avec une réflexion sur ses comédiens. Il s’est notamment demandé s’il ne serait pas bizarre de retrouver Margot Robbie et Ryan Gosling de nouveau ensemble à l’écran après Barbie, qui est attendu le 19 juillet prochain dans les salles obscures :

Au départ, on s’est demandé si ce ne serait pas bizarre d’avoir de nouveau Margot Robbie et Ryan Gosling ensemble à l’écran après Barbie. Mais je pense que c’est un couple qu’on a envie de revoir. C’est un duo tellement puissant. Dans Ocean’s, ils vont devoir se faire suffisamment confiance pour faire équipe. C’est tellement romantique. C’est l’un des projets les plus romantiques que je vais diriger. Les personnages ne vont pas se faire confiance. Ils ont besoin de se faire confiance. C’est le cœur de ce que je veux faire.

Ce nouvel épisode de la saga Ocean’s n’a pas encore de date de sortie. Mais en attendant, on se donne rendez-vous le 19 juillet pour retrouver Margot Robbie et Ryan Gosling dans Barbie.