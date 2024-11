"Je ne comprends pas" : Margot Robbie défend ce film détesté aux États-Unis

Décrié voire détesté par certains, "Babylon" de Damien Chazelle n’a laissé personne indifférent lorsqu’il est sorti dans les salles de cinéma il y a près de deux ans. Margot Robbie ne comprend pas l’acharnement que le film a reçu ni les réactions négatives. Elle prend aujourd’hui la défense de cette fresque épique dans le Hollywood des années 1920.

Babylon et sa taule non-justifiée outre-Atlantique

En janvier 2023, Babylon sortait en France après un passage raté aux États-Unis. En effet, outre-Atlantique, le cinquième long-métrage de Damien Chazelle s’est méchamment vautré en ne récoltant que 15 millions de dollars au box-office domestique pour un budget de 80 millions. Heureusement, le réalisateur franco-américain a pu compter sur l’Europe, et notamment la France, où Babylon a rencontré un beau succès. Dans nos contrées, le film porté par Margot Robbie et Brad Pitt a attiré 1,5 millions de spectateurs.

Malgré cette petite éclaircie au tableau, Babylon a été un flop commercial dans le monde, rapportant à peine 63 millions de dollars. Insuffisant pour être rentable. Pire, Babylon a essuyé de violentes critiques dans la presse américaine avant d’être injustement boudé pour les Oscars 2023.

Quasiment deux ans après sa sortie, son actrice principale ne comprend toujours pas la haine que le film a reçue et s’exprime pour la première fois sur le sujet.

Margot Robbie à la rescousse de Babylon

Au micro du podcast Talking Pictures (via Variety), Margot Robbie (qui interprète l’actrice en devenir Nellie LaRoy) a fait part de son interrogation sur les retours désastreux du film.

J’adore le film. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne l’ont pas aimé. Je sais que je suis partiale car je suis très proche du projet et j’y crois évidemment, mais je n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi les gens l’ont détesté. Je me demande si dans 20 ans les gens diront : "Attendez, ‘Babylon’ n'a pas bien marché à l'époque ?" Comme quand vous entendez que ‘Les Évadés’ était un échec à sa sortie et vous vous dites : 'Comment est-ce possible ?'

Malgré une mauvaise réception critique et publique de Babylon, Margot Robbie garde de très bons souvenirs du tournage. En particulier de sa collaboration avec Damien Chazelle : « Damien est tellement minutieux. J’avais l’impression que personne n’était aussi investi et déterminé que lui. Il en voulait toujours plus. Même lorsque nous nous préparions ».

En parlant de préparation, Damien Chazelle travaille actuellement sur son prochain film. Le réalisateur oscarisé pour La La Land ne se fait pas trop d’illusions. Il sait que ce sera difficile et qu’il ne pourra pas obtenir un budget de la taille de celui de Babylon de sitôt.