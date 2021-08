Margot Robbie rejoint le casting du nouveau Wes Anderson

Prêt depuis un moment, "The French Dispatch" de Wes Anderson n'est toujours pas sorti dans les salles. Le réalisateur est déjà passé à autre chose et travaille sur un nouveau projet très secret. Un beau casting est en train de se former, avec notamment Margot Robbie.

Wes Anderson travaille sur un nouveau film

Ce n'est pas avant le 27 octobre prochain que The French Dispatch sera enfin à l'affiche. Le film aurait pu évidemment sortir plus tôt sans la crise sanitaire. Wes Anderson y a encore réuni un casting de fous furieux, avec des stars dans tous les sens. Comme à son habitude, le metteur en scène aime travailler avec des grands noms et cet empilement de célébrités participe quelque part au charme de son travail. On attend donc qu'il s'entoure encore d'acteurs renommés pour son prochain essai. Depuis plusieurs semaines, la presse américaine s'est chargée de nous apprendre qu'il était effectivement en train de plancher sur sa nouvelle création, sans pour autant que les informations soient abondantes. On peut seulement dire que les prises de vue vont débuter plus tard durant ce mois d'août, en Espagne. Pour le reste, le titre est un mystère, tout comme le scénario.

The French Dispatch ©Searchlight Pictures

Margot Robbie enchaîne

En revanche, on ne cesse d'en apprendre davantage sur le casting. The Hollywood Reporter vient ainsi de révéler que Margot Robbie a été engagée pour tenir l'un des rôles. L'actrice est actuellement à l'affiche de The Suicide Squad et a un agenda déjà bien rempli. Elle est impliquée sur Babylon, le prochain long-métrage de Damien Chazelle avec Brad Pitt, sur le nouveau David O. Russell et sur l'étrange projet Barbie de Greta Gerwig. À seulement 31 ans, Margot Robbie se forge une très sérieuse filmographie. On rappelle qu'elle a déjà eu la chance de tourner avec Quentin Tarantino et Martin Scorsese.

Chez Wes Anderson, elle jouera aux côtés d'habitués de la maison (Adrien Brody, Bill Murray et Tilda Swinton) et - plus surprenant - de Tom Hanks. Avec ces noms, on voit très bien que le réalisateur n'a pas l'intention de changer ses habitudes et ce n'est pas pour nous déplaire. Avec un tournage très prochainement pour ce nouveau film, on peut s'attendre à une sortie en 2022 et même à un passage à Cannes ou dans un autre grand festival.