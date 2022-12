Margot Robbie : son baiser improvisé avec Brad Pitt pour Babylon

Dans "Babylon" de Damien Chazelle, Margot Robbie partage une nouvelle fois l'écran avec Brad Pitt. Et elle a décidé de ne pas laisser passer sa chance et d'improviser un baiser avec l'acteur star.

2023 : l'année de Margot Robbie

En 2013, l'actrice australienne Margot Robbie crève l'écran aux côtés de Leonardo DiCaprio dans le film Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese dans lequel elle tient un second rôle. Depuis, elle est devenue une comédienne incontournable à Hollywood.

Ces dernières années, elle a notamment interprété Harley Quinn dans le DC Extended Universe ou encore Sharon Tate dans Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino.

Margot Robbie (Sharon Tate) - Once Upon A Time in Hollywood © Sony Pictures

L'année 2023 devrait être celle de la consécration puisqu'elle sera à l'affiche de trois longs-métrages très attendus : Barbie de Greta Gerwig, Asteroid City de Wes Anderson et Babylon de Damien Chazelle. Dans ce dernier, elle sera une nouvelle fois entourée de Brad Pitt.

Babylon : ce baiser qui n'était pas prévu

Après avoir tourné avec lui dans le dernier film de Quentin Tarantino, Margot Robbie retrouve donc Brad Pitt dans Babylon. Le film se situe dans le Los Angeles des années 20. Il raconte l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood. Robbie y incarne la jeune actrice Nellie LaRoy, tandis que Pitt campe la superstar Jack Conrad.

Lors du tournage, la comédienne nommée à l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Moi, Tonya a confié qu'elle avait improvisé un baiser avec son partenaire à l'écran :

Ça n'était pas dans le script. Mais j'ai pensé : "quand est-ce que j'aurais de nouveau l'occasion d'embrasser Brad Pitt ? Je vais foncer"

a-t-elle déclaré au micro de E!News.

Pour arriver à ses fins, elle a dû convaincre le réalisateur Damien Chazelle, qui a vu clair dans son jeu :

J'ai dit à Damien "je pense que Nellie pourrait embrasser Jack" et Damien était genre "oui elle pourrait... mais attends, tu veux juste embrasser Brad Pitt." Je lui ai dit "fais moi un procès, cette opportunité ne se représentera peut-être jamais". Il m'a dit "ça fonctionne pour le personnage" et je lui ai répondu "oui je suis d'accord."

Après la première prise, Damien Chazelle leur a même demandé de recommencer. Margot Robbie a évidemment décrété qu'elle avait été "très heureuse" et que le baiser était "génial".

Rendez-vous dans les salles le 18 janvier 2023 pour voir le résultat.