Ce soir à la TV : Valérie Lemercier fait son "Tanguy" (et c'est très touchant)

Avec "Marie-Francine", Valérie Lemercier raconte en 2017 une jolie histoire d'amour sur fond de comédie familiale. Un film tendre, sorte d'anti-"Tanguy" sur une cinquantenaire sans repères qui va connaître un nouvel éveil à la vie. "Marie-Francine" est à (re)voir ce soir du 7 juillet sur TF1.

Valérie Lemercier, la jolie fable familiale

En 2017, Valérie Lemercier réalise son cinquième long-métrage, Marie-Francine. Son précédent, 100% cachemire en 2013, avait été un échec critique cinglant et n'avait vendu que 446 321 entrées dans les salles. Pour ce nouveau film, une comédie romantique - une première pour la réalisatrice -, l'enjeu est alors de retrouver de la réussite. Avec, peut-être, l'espoir de convaincre et rassembler autant qu'elle l'avait fait avec Palais royal ! en 2005.

Marie-Francine ©Gaumont

Les fans de comédies françaises ne manqueront pas de remarquer que Marie-Francine entretient des similitudes assumées avec le grand succès d'Étienne Chatiliez de 2001 : Tanguy. En effet, l'histoire de Marie-Francine est la suivante :

Abandonnée par son mari, renvoyée de son travail de chercheuse moléculaire, Marie-Francine (Valérie Lemercier), cinquante ans, est obligée de retourner chez ses parents dans le quartier de l'avenue Paul-Doumer du 16e arrondissement parisien. Ils l'incitent à créer/reprendre une petite boutique voisine de cigarettes électroniques où elle rencontre Miguel (Patrick Timsit), chef d'un restaurant adjacent qui est dans une situation similaire à la sienne.

Tendre comédie familiale...

Si la dynamique est inverse - Tanguy refuse de partir de chez ses parents alors qu'il en a totalement les moyens quand Francine est contrainte de revenir chez les siens - Marie-Francine emprunte néanmoins des ressorts comiques semblables pour une comédie familiale doublée d'une jolie histoire d'amour. Et pour pousser encore la comparaison avec le cinéma d'Étienne Chatiliez, le personnage de la mère de Marie-Francine est incarnée par Hélène Vincent, inoubliable Mme Le Quesnoy dans La vie est un long fleuve tranquille.

Annick Legay (Hélène Vincent) - Marie-Francine ©Gaumont

La critique accueille chaleureusement Marie-Francine lors de sa sortie dans les salles. Surtout, à la différence de 100% cachemire où tout apparaissait raté, Valérie Lemercier est saluée pour sa direction d'acteurs. Ainsi, la peinture des parents de Marie-Francine plaît à Télérama, qui écrit :

La plus jolie réussite de "Marie-Francine" est la mise en scène des parents. Et, derrière la comédie, la nostalgie pour la vie de famille, infernale et tendre, fait naître une émotion vraie.

... et touchante histoire d'amour

Par ailleurs, Patrick Timsit y apparaît dans un contre-emploi. Il tient en effet le rôle d'un homme bienveillant et solaire, quand il s'est pour l'essentiel fait connaître dans des rôles plus ambigus, cyniques, moqueurs et parfois méchants. Le voir conduire ainsi le film dans sa deuxième partie vers la comédie romantique surprend et convainc le public comme les critiques. Valérie Lemercier expliquait à son sujet :