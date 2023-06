Marie-Line et son juge : Louane Emera et Michel Blanc se lient d'amitié dans le trailer touchant

Louane Emera incarne une jeune femme qui a des problèmes avec la justice dans "Marie-Line et son juge" mais dont la vie va changer grâce à une rencontre avec un magistrat interprété Michel Blanc.

Marie-Line et son juge : Louane Emera de retour au cinéma

Si elle a prêté sa voix à l'héroïne de Belle dans la version française du film d'animation de Mamoru Hosoda, Louane Emera n'est plus apparue au cinéma depuis 2018 et Les Affamés. Cinq ans plus tard, la comédienne récompensée par le César du Meilleur espoir féminin en 2015 pour La Famille Bélier s'apprête à faire son retour avec Marie-Line et son juge.

Une comédie dramatique dans laquelle elle tient le rôle-titre, celui d'une jeune femme de 20 ans qui se retrouve devant la justice après avoir blessé son ex-petit ami. Alors qu'elle n'arrive plus à joindre les deux bouts, elle fait la rencontre d'un juge taciturne incarné par Michel Blanc, qui lui propose d'être sa chauffeuse pendant un mois. Débute une belle amitié entre deux individus opposés, qui vont chacun apprendre de l'autre et dont les vies respectives vont changer.

Marie-Line et son juge ©ARP

La bande-annonce du film promet de jolis moments de complicité, de la tendresse et des touches d'humour. Victor Belmondo complète la distribution de ce long-métrage réalisé par Jean-Pierre Améris (Les Émotifs anonymes, Une famille à louer) et adapté du roman Changer le sens des rivières de Murielle Magellan.

Marie-Line et son juge est à découvrir au cinéma dès le 11 octobre 2023.