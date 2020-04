Mark Hamill fait ses adieux à la saga Star Wars dans une lettre touchante

L'acteur Mark Hamill a interprété Luke Skywalker tout au long de la saga « Star Wars ». Maintenant que « L'Ascension de Skywalker » vient de mettre un point final à l'arc de son personnage, il partage un vibrant hommage à cet univers.

Sorti le 18 décembre dernier, Star Wars : L'Ascension de Skywalker vient conclure plus de 40 ans de saga. J.J. Abrams a apporté un dénouement à la saga des Skywalker initiée avec Luke en 1977. Un personnage culte, interprété par Mark Hamill dès le tout début avec Un Nouvel Espoir. L'acteur a repris son personnage à 5 reprises.

L'hommage de Mark Hamill à la saga

Ainsi, L'Ascension de Skywalker marque sans doute la dernière apparition de Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker. Le rôle de toute une carrière, puisque c'est le personnage qui l'a rendu célèbre. Pour montrer sa reconnaissance, il partage sur son compte Twitter une lettre qu'il a lui-même écrite :

On ne va pas traduire toute la lettre. Mais voici comment Mark Hamill débute son hommage : « Quel extraordinaire voyage cela a été ». Puis il fait un retour dans le temps, en 1976, quand Carrie Fisher Harrison Ford et lui ont auditionné pour les rôles. Il précise qu'à l'époque, le projet s'intitulait « The Adventures of Luke Starkiller ». Un nom de famille différent et plus agressif que Skywalker.

Ensuite, il avoue qu'à l'époque il n'aurait jamais imaginé que Star Wars deviendrait aussi culte et influent. Ni-même que cette franchise traverserait les âges et toucherait autant de générations de fans. Puis, dans le deuxième paragraphe, il cite la regrettée Carrie Fisher, son amie et collègue, qui jouait la princesse Leïa :

Comme le disait Carrie, Star Wars est une affaire de famille, et c'est ce que nous sommes devenus – une communauté géante qui partage l'expérience de ces histoires et la valeur fondamentale qu'elles nous inculquent.

Puis il termine évidemment sa lettre par un message d'affection et de reconnaissance envers les fans et George Lucas, qui lui a donné sa chance :

Je suis profondément reconnaissant pour tout votre enthousiasme et votre dévouement pour la galaxie lointaine de George Lucas, qui continuera de croître avec de nouveaux conteurs construisant une galerie encore plus large, remplie de héros, de méchants, d'action, de romance et bien sûr, de Force.

Il met un point final à sa lettre avec une inévitable réplique, qui raisonne encore dans le cœur et la tête des fans, et ce à jamais. Il signe son hommage avec la puissante tirade « Que la Force soit avec vous...pour toujours ».