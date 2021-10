Mark Ruffalo fait le buzz avec une vidéo d'un fan du MCU

Le comédien Mark Ruffalo, qui incarne Bruce Banner alias Hulk, vient de partager la vidéo d'un fan détournant les meilleurs moments du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Le MCU est reparti sur de bonnes bases

Après une longue pose à cause de la pandémie de COVID-19, le MCU est enfin reparti à un rythme effréné. Rien que cette année, le MCU a gratifié ses fans de quatre films et cinq séries. En effet, Marvel Studios se diversifie et propose sur Disney+ de nombreux shows dérivés de ses films. Pour le moment, WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki et dernièrement What If... ? sont disponibles sur la plateforme. Au cinéma, Black Widow est sorti le 7 juillet dernier, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux est actuellement en salle, Les Éternels est attendu le 3 novembre prochain et Spider-Man : No Way Home sortira le 15 décembre. La machine est donc totalement relancée pour le plus grand plaisir des fans.

Hulk (Mark Ruffalo) - Avengers ©Marvel Studios

Une vidéo étonnante partagée par Mark Ruffalo

A l'origine, c'est l'utilisateur Rudy Willingham qui a créé cette petite vidéo il y a maintenant quelques semaines. Mark Ruffalo est tombé dessus et a décidé de partager ce court clip qui dérive quelques grands moments du MCU. Le concept est simple, Rudy a pris des images des films du MCU, comme par exemple Shang-Chi, et les a mis en action via des gestes du quotidien.

Ainsi, Shang-Chi utilise une poignée pour vaincre son ennemi, Loki voit son casque transformé en porte-manteau et Thor récupère son marteau sur un sachet de bicarbonate de soude. Hulk est également de la partie, dérivé en ombre chinoise. La vidéo partagée par Mark Ruffalo a été likée plus d'un million de fois, ce qui devrait donner davantage de visibilité à Rudy Willingham. Sa vidéo, qu'il a été diffusée le 9 septembre dernier a été likée plus de 55 000 fois.