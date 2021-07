Mark Wahlberg : son régime fou pour son nouveau film

Pour son nouveau film nommé "Stu" Mark Wahlberg a donné de sa personne en s'astreignant à un régime spécial qui lui a fait prendre près de 20 kilos ! Découvrez les dessous de cette transformation impressionnante.

Stu : Mark Wahlberg devient prêtre dans son nouveau film

Ces dernières années, Mark Wahlberg s'est surtout illustré dans des films d'action. On pense notamment à Transformers : The Last Knight, 22 Miles ou encore Spenser Confidential. Des rôles pour lesquels il s'est taillé une silhouette athlétique. Mais il va changer de registre pour son prochain rôle, celui d'un ancien boxeur, devenu prêtre. Le film est basé sur une histoire vraie. En effet, dans ce film baptisé Stu (anciennement Father Stu), Mark Wahlberg incarnera Stuart Long, un boxeur à la carrière contrariée qui a choisi de devenir prêtre.

Stuart Long en 2013

Cette reconversion pour le moins originale est intervenue après un grave accident de moto. En effet, après avoir frôlé la mort, il est touché par la foi et embrasse une carrière dans la religion. Mais rapidement, il apprend qu'il est atteint d'une maladie dégénérative rare qui le forcera assez tôt à s'installer dans un fauteuil roulant. Il décède de cette maladie en 2014.

Aux côtés de Mark Wahlberg, on retrouvera Teresa Ruiz et Mel Gibson. Le film est réalisé par Rosalind Ross, la compagne de ce dernier.

Une transformation physique impressionnante

Pour se fondre au mieux dans la peau de Stuart Long, l'acteur a opéré un impressionnant changement physique. Nous en avions déjà eu un aperçu au mois de mai dernier. En effet, il avait posté une photo sur son compte Instagram où il était méconnaissable avec près de 20 kilos en plus :

Pour prendre du poids aussi rapidement (en trois semaines), Mark Wahlberg a évidemment dû suivre un régime spécial. Ainsi, il a dû ingérer entre 7 000 et 11 000 calories par jour. C'est ce qu'il a confié à Jimmy Fallon il y a quelques jours.

(...) j'ai dû consommer 7000 calories les deux premières semaines. Et ensuite je suis passé à 11 000 calories les deux suivantes. C'était marrant au début. Mais c'est très difficile physiquement (...) même quand je n'avais pas faim, je devais me réveiller après un repas et prendre un autre repas. Je mangeais toutes les trois heures.

Si l'acteur s'est autant impliqué dans ce rôle c'est qu'il est attaché à ce projet depuis 2016. En plus de tenir le rôle principal, Mark Wahlberg en est également le producteur. Ne disposant pas d'un gros budget, le tournage ne devait pas excéder 30 jours. Ce qui explique la vitesse à laquelle l'acteur a dû prendre du poids.

Mais que les fans se rassurent, l'acteur s'est depuis remis au sport, et a retrouvé sa forme athlétique. Il poste d'ailleurs ses efforts régulièrement sur Instagram :

Le film ne dispose pas encore d'une date de sortie française.