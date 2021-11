Marry Me : Jennifer Lopez et Owen Wilson se disent oui dans la bande-annonce

Jennifer Lopez dans une comédie romantique ? Cela semble sonner comme un pléonasme tant la star semble une habituée de ce genre de productions depuis des années. Alors qu’elle s’était un peu mise en retrait de ce genre de films ces dernières années, l’actrice et chanteuse reprend donc du service dans « Marry Me », dont la première bande-annonce a été dévoilée.

Jenny from the rom-com

Alternant carrière musicale réussie et rôles récurrents au cinéma, Jennifer Lopez connait un premier tournant au début des années 2000 lorsqu’elle rejoint le casting principal d’Un mariage trop parfait. Ainsi, elle vole la vedette à Matthew McConaughey dans un rôle qu’elle ne connaitra que très bien par la suite : celui de la jolie célibataire encore fleur bleue. Le film obtiendra un grand succès, couplé à sa chanson originale Love Don't Cost a Thing, interprétée par J-Lo herself.

Surtout, l’actrice-chanteuse devient, par la suite, une habituée des longs-métrages romantiques qu’elle enchainera à la pelle au cours des années 2000-2010 : Angel Eyes, Coup de foudre à Manhattan, Amours troubles, Père et Fille, Sa mère ou moi !, Le Plan B, Ce qui vous attend si vous attendez un enfant ou bien encore Seconde Chance sont là pour le prouver.

Après avoir joué un rôle bien différent dans Queens (pour lequel elle a d’ailleurs convaincu la critique, pour une fois), elle retourne à ses premières amours avec Marry Me. Le film devait connaitre une première sortie pour le week-end de la Saint-Valentin cette année, mais avait été reporté au 14 mai. Finalement la crise sanitaire a obligé la comédie romantique à connaitre une sortie dans les salles obscures à partir de 2022. Les fans de Jennifer Lopez vont donc devoir encore patienter.

Jennifer Lopez et Owen Wilson tombent amoureux

Marry Me suit donc Kat, une superstar de la chanson qui vit le parfait amour avec son partenaire Bastian, lui aussi star de musique. Pourtant, à quelques heures de faire son concert en tenue de mariée en vue d'une future demande devant des millions de personnes, elle apprend sur les réseaux que son petit ami la trompe avec son assistante. Totalement déboussolée, elle aperçoit alors dans le public Charlie Gilbert, un professeur de mathématiques qui accompagnait sa fille. Cette dernière, totalement fan de Kat, lui a d’ailleurs confié une pancarte où il y était inscrit « Marry me » (épouse-moi en français). Prenant la demande au premier degré, la superstar accepte alors la demande de mariage. Débute alors une rocambolesque aventure entre deux individus aux univers totalement opposés.

Jennifer Lopez et Maluma semblent s’amuser d'incarner des stars qu'ils sont dans la vraie vie, tandis qu’Owen Wilson a l'air toujours parfait dans le rôle du type un peu gauche mais profondément attachant. A noter que ce trio est accompagné de John Bradley, que les fans de Game of Thrones ont bien connu puisqu’il a incarné le sympathique Sam durant toute la série.

Marry Me ©Universal Pictures

Cette rom-com semble en tout cas faire diablement écho à la vie ultramédiatisée de Jennifer Lopez, dont chaque liaison est toujours intensément scrutée par les tabloïds et commentée sur les réseaux sociaux. Elle jette également un brin de nostalgie aux comédies romantiques des années 90-2000 (dans lesquelles brillait d’ailleurs régulièrement J-Lo). En effet, le parallèle entre Marry Me et Coup de Foudre à Notting Hill est plus que troublant.

Le long-métrage sortira le 9 février 2022, à cinq jours de la Saint-Valentin, donc. Il n'y a pas de hasard...