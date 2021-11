Martin McDonagh (3 Billboards) réunit un casting cinq étoiles pour son prochain film

Alors que la production de son film "The Banshees of Inisherin" est en cours, Martin McDonagh a déjà un futur projet sur le feu et les premiers acteurs annoncés à son casting font rêver.

Martin McDonagh : un artiste émérite

Auteur et réalisateur, Martin McDonagh met tout le monde d'accord en 2018 avec 3 Billboards : Les Panneaux de la vengeance, porté par la géniale Frances McDormand. Si vous n'êtes pas familier du travail du réalisateur - initialement dramaturge à succès -, sachez qu'on lui doit également 7 Psychopathes ou encore Bon baisers de Bruges.

Dès 2022, vous pourrez d'ailleurs retrouver le cinéaste dans les salles obscures avec The Banshees of Inisherin, une dramedy mettant de nouveau en vedette Colin Farrell et Brendan Gleeson, duo inoubliable de tueurs à gages dans Bons Baisers de Bruges.

3 Billboards ©Twentieth Century Fox

Nos confrères de Deadline rapportent que Martin McDonagh travaille actuellement sur un nouveau projet. Le scénario de l'œuvre est selon eux d'ores et déjà terminé et plusieurs sociétés de production tentent de le récupérer ! Plus encore, trois acteurs - et pas des moindres - sont tout disposés à prêter leurs traits aux protagonistes du film à venir.

Une flopée de grands noms

Martin McDonagh devrait tout d'abord retrouver un comédien déjà présent au casting de 3 Billboards et de 7 Psychopathes. Il s'agit du talentueux Sam Rockwell, qui prêtait ses traits au complexe Dixon, policier raciste et homophobe aux côtés de Frances McDormand. Des retrouvailles très attendues, donc, qui vaudront peut être un nouvel Oscar du meilleur second rôle à l'acteur américain ? Selon toute vraisemblance, les célèbres Oscar Isaac (Inside Llewyn Davis, Dune) - récemment vu dans la série HBO Scenes from a Marriage - et Christopher Walken (Dead Zone) joueront eux aussi dans le long-métrage de Martin McDonagh. Pour l'anecdote, il s'agira de la seconde collaboration de Walken avec l'auteur-réalisateur. Le comédien que l'on ne présente plus tenait ainsi un rôle dans 7 Psychopathes.

Pour le moment, on ne connaît aucun détail sur l'intrigue du long-métrage En revanche, des bruits de couloir attestent de la grande qualité du script, ce qui ne serait pas surprenant au vu des précédentes œuvres du cinéaste !