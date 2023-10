Martin Scorsese n'en pouvait plus des improvisations de Leonardo DiCaprio

D'après Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio aurait eu un peu trop tendance à improviser des dialogues durant le tournage de "Killers of the Flower Moon".

Killers of the Flower Moon : le nouveau film de Martin Scorsese

Avec Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese retrouve deux de ses plus fidèles collaborateurs avec Robert De Niro et Leonardo DiCaprio (qui avant n'avaient jamais tourné ensemble pour un long-métrage de Scorsese). Citons pour le premier, entre autres, Taxi Driver (1976), Raging Bull (1980), Les Affranchis (1990) ou encore Casino (1995). Et pour le second, Aviator (2004), Les Infiltrés (2006), Shutter Island (2010) ou encore Le Loup de Wall Street (2013).

Des collaborations fructueuses donc, et qui pour la plupart ancrées dans l'inconscient collectif. Avec Killers of the Flower Moon, c'est à nouveau un très grand film qui est proposé par Martin Scorsese dans lequel les deux acteurs excellent aux côtés de Lily Gladstone, impressionnante et véritable héroïne du film.

Lily Gladstone et Martin Scorsese - Killers of the Flower Moon ©Paramount Pictures

L'histoire est basée sur le livre La Note américaine de David Grann qui porte sur une affaire de meurtres dans les années 1920. En Oklahoma, la tribu Osage ayant trouvé sur ses terres du pétrole, devient la cible d'hommes envieux qui s'arrangent pour épouser des femmes de la tribu et ainsi hériter des terres à la mort de leur compagne. De Niro joue William Hale, un éleveur qui prétend défendre les intérêts de la tribu, mais qui pousse en réalité son neveu Ernest (Leonardo DiCaprio) à épouser une Osage, Mollie (Lily Gladstone).

Les improvisations "interminables" de Leonardo DiCaprio

Dans une interview donnée au Wall Street Journal, Martin Scorsese est revenu sur sa nouvelle collaboration avec ses deux acteurs fétiches. Et alors qu'on pourrait penser que le cinéaste n'aurait que des propos élogieux à leur sujet, il a avoué avoir été un peu agacé par Leonardo DiCaprio.

Robert De Niro et Leonardo DiCaprio - Killers of the Flower Moon ©Paramount Pictures

D'après lui, les deux comédiens sont extrêmement différents dans leur façon de travailler. Avec du côté de DiCaprio, un penchant trop prononcé pour les dialogues et les improvisations. Martin Scorsese décrivant des répliques de l'acteur durant le tournage comme "interminables, interminables, interminables".

Bob ne voulait plus parler. De temps en temps, lui et moi nous nous regardions et levions les yeux au ciel. Et nous disions (à Leonardo Dicaprio) : "Tu n'as pas besoin de ce dialogue".

Comme quoi, même un acteur aussi talentueux que Leonardo DiCaprio, dont quasiment chaque prestation de sa carrière touche à l'excellence, a parfois besoin d'être rappelé à l'ordre. Et quand la demande vient de Martin Scorsese et de Robert De Niro, a priori, on acquiesce.

Killers of the Flower Moon est à découvrir dans les salles depuis le 18 octobre.