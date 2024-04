Avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, le prochain film de Martin Scorsese s'annonce grandiose

Martin Scorsese relance un vieux projet. Le réalisateur souhaite réaliser un biopic sur Frank Sinatra avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence dans les rôles principaux.

Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence chez Martin Scorsese

Martin Scorsese avait fait l'événement lors du Festival de Cannes 2023 avec Killers of the Flower Moon, un ambitieux drame policier porté par Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone. Le film est ensuite sorti en salles (le 18 octobre en France) avant de rejoindre le catalogue d'Apple TV+, qui a produit le long-métrage. Après cela, on pourrait se dire que le cinéaste allait un peu se reposer. Ce serait mal le connaître, puisqu'un prochain projet de Martin Scorsese vient d'être annoncé par Variety.

On savait que Martin Scorsese avait en tête un film sur Jésus. Mais le réalisateur va aussi développer en parallèle un biopic ambitieux sur... Frank Sinatra ! Et pour incarner à l'écran le célèbre chanteur (également acteur et qui avait eu des liens avec la mafia), le cinéaste aurait opté pour l'un de ses acteurs fétiches : Leonardo DiCaprio. Il aurait aussi choisi Jennifer Lawrence pour incarner Ava Gardner, la seconde épouse de Sinatra.

Frank Sinatra : un biopic qui date, mais qui attire les studios

Sur le papier, ce projet peut faire saliver. D'autant que Martin Scorsese y songe depuis un moment. Déjà, en 2009, le réalisateur était associé à ce biopic. Mais comme à l'époque, Variety précise que le film pourrait rencontrer certaines difficultés étant donné que Tina Sinatra, la fille du chanteur, a le contrôle sur les droits de succession de son père, et elle n'aurait pas encore "donné sa bénédiction pour le film".

Un détail important qu'il faudra donc régler avant de se lancer dans le biopic. Néanmoins, Martin Scorsese n'est pas un novice et s'il est en plus associé avec les deux superstars que sont Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, on peut espérer qu'il trouve un accord avec Tina Sinatra. De plus, le média américain affirme que plusieurs studios seraient déjà intéressés pour accompagner Martin Scorsese sur ce nouveau film, dont Sony Pictures qui serait le favori pour sortir le long-métrage.

On ne sait pas encore sous quel angle Martin Scorsese souhaiterait traiter de la vie de Frank Sinatra. Mais étant donné la présence d'Ava Gardner, la période de leur mariage (de 1951 à 1957) devrait être au centre. Le projet en est encore à ses prémices. Il faudra donc attendre encore avant de voir la production prendre réellement forme.