Marvel : Michael Douglas voulait une mort explosive dans Ant-Man 3

La fin de "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania" aurait pu être tragique pour Hank Pym. Michael Douglas, son interprète, aurait réclamé la mort de son personnage dans le film.

La mort que désirait Michael Douglas dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Michael Douglas s'est visiblement lassé du MCU (Marvel Cinematic Universe). Présent dedans depuis Ant-Man (2015) où il incarne Hank Pym, il avait continué l'aventure en 2018 avec Ant-Man et la Guêpe, et 2023 avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Son personnage avait également fait une apparition dans Avengers: Endgame (2019). Quatre productions de Marvel Studios, dont trois aventures consacrées à Scott Lang, auront donc suffit à l'acteur qui aurait même préféré quitter cet univers de manière tragique.

Déjà, il y a un an, Michael Douglas se disait partant pour revenir dans un Ant-Man 4, seulement à condition que son personnage meure. Ce qui semblait être une boutade serait en fait bien sérieux à en croire sa récente intervention sur The View (via EW). D'après l'acteur, il aurait eu cette demande dès le troisième opus, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Mais pas question de partir par la petite porte. Pour dire adieu à Hank Pym, Michael Douglas voulait en mettre plein les yeux aux spectateurs avec un déluge d'effets spéciaux.

J'ai demandé à être tué dans le troisième film. J'ai dit que j'aimerais avoir une (mort) sérieuse, avec tous ces superbes effets spéciaux. Il doit y avoir un moyen fantastique de me faire rétrécir à la taille d'une fourmi et de me faire exploser, peu importe comment. Je voudrais utiliser tous ces effets.

Hank Pym ne devrait pas revenir dans le MCU

Cette demande de Michael Douglas n'a évidemment pas été entendue par le réalisateur Peyton Reed et le scénariste Jeff Loveness. À la fin d'Ant-Man 3, tout est bien qui fini bien pour Scott et sa famille. Après avoir vaincu Kang, on le retrouve aux côtés d'Hope, de Janet et d'Hank, pour fêter les anniversaires manqués de sa fille Cassie. Cela laissait donc une porte ouverte à un Ant-Man 4 ou à une implication des personnages dans d'autres productions du MCU. Pour le moment, un quatrième opus n'a pas été annoncé. D'autant que Quantumania n'a pas été le succès attendu, avec seulement 476 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Mais si Marvel Studios venait à lancer un nouveau film, Michael Douglas affirme que cela serait sans lui : "Je ne pense pas que je viendrai (pour un quatrième film)".