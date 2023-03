Marvel : ce que voudrait Elizabeth Olsen en cas de retour de Wanda

Elizabeth Olsen n'en a probablement pas terminé avec le personnage de Wanda Maximoff, qu'elle interprète dans le MCU depuis 2014. En cas de retour, elle aimerait pouvoir amener plus d'humour et offrir à l'héroïne sa rédemption.

Wanda, l'héroïne complexe du MCU

Wanda Maximoff est peut-être l'un des personnages les plus intéressants du Marvel Cinematic Universe (MCU). Bien qu'introduite dans une scène post-générique de Captain America : Le Soldat de l'hiver (2014), c'est véritablement avec Avengers : L'Ère d'Ultron (2015) que le public a pu la voir à l'œuvre. Comme dans les comics, il s'agit d'une magicienne puissante et ses pouvoirs n'ont cessé de se développer au cours des films suivants.

Elle est ainsi devenue un élément majeur de Avengers: Infinity War (2018) avant de se voir offrir une série rien qu'à elle avec WandaVision (2021) sur Disney+. C'est dans ce show que la complexité du personnage a pris une autre dimension. Dedans, elle se construit une vie idyllique dans une petite ville de banlieue qui se joue devant nous à la manière d'une série télévisée. C'est en réalité une illusion qu'elle a créée pour surmonter, entre autres, la perte de son compagnon Vision.

WandaVision ©Disney+

La série était l'occasion aussi de mettre davantage en avant Elizabeth Olsen, qui l'interprète depuis 2014. Cette dernière a ensuite pu montrer une face encore plus sombre du personnage avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). Dedans, la Sorcière rouge se révèle plus puissante que jamais mais finit par se stopper elle-même, détruisant toutes les versions du Darkhold (un livre de magie noire) et se laissant ensevelie. Elle devrait donc être décédée. Mais alors que le principe de multivers a désormais été introduit dans le MCU, on se dit qu'un retour de Wanda n'est pas impossible.

Elizabeth Olsen voudrait plus d'humour

Comme toujours avec Marvel, qui souhaite contrôler la moindre information, impossible pour Elizabeth Olsen d'annoncer quelque chose de concret sur un retour de Wanda. Il y a plusieurs jours, elle avait tout de même eu une déclaration plutôt positive au sujet de la série Agatha: Coven of Chaos : je pense que je reviendrai.

Screenrant a, à son tour, interrogé Elizabeth Olsen sur la possibilité de la revoir au sein du MCU. Là encore, rien de confirmé. Mais l'actrice a malgré tout pris la peine d'exprimer ses envies en cas de retour de Wanda.

Comme évoqué plus haut, le principe du multivers devrait offrir des libertés aux scénaristes. Grâce à cela, Elizabeth espère que son personnage soit abordé différemment. Avec davantage d'humour tout en l'explorant davantage pour lui offrir "une rédemption".

On peut tout faire avec elle maintenant ! J'ai l'impression qu'on a fait tellement de choses. Maintenant, nous pouvons vraiment nous amuser. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'humour à ajouter avec elle. Elle est souvent la part émotionnelle d'une histoire, et je suis curieuse de voir ce que nous pourrions explorer. Et j'espère que (nous pourrons) lui donner une certaine rédemption.

Pour le moment, Elizabeth Olsen n'a pas été officiellement confirmée pour un prochain projet du MCU. Mais si son retour doit se faire avec Agatha: Coven of Chaos, ce ne sera donc pas avant l'hiver 2023 sur Dinsey+.