Marvel : ces personnages qui pourraient avoir leur propre film classé R

C'est officiel, Deadpool rejoint le Marvel Cinematic Universe (MCU) à travers son troisième film classé R (interdit aux moins de 16 ans aux USA). Ainsi, Kevin Feige décide de proposer une nouvelle aventure ancrée dans la continuité des deux premiers opus, et de l'insérer dans l'univers connecté. Ce sera donc le tout premier film du MCU à être classé R, ce qui pourrait ouvrir la voie à d'autres films de ce genre. Voici une liste non-exhaustive des personnages qui pourraient eux aussi avoir leur propre long-métrage classé R.

Wolverine

C'est l'évidence de l'évidence. Mais si Wolverine doit revenir dans le MCU à travers sa propre aventure, celle-ci doit être impérativement classée R. Hugh Jackman a pris sa retraite du rôle après l'excellent Logan, dernière apparition cinématographique du mutant griffu. Pendant 17 ans, le comédien a interprété avec énormément d'implication le plus célèbre des X-Men. Maintenant que la Fox a été rachetée par Disney, le personnage est vacant, et Marvel Studios va devoir le refondre et proposer un nouvel acteur dans le rôle. Pour le moment, aucun nom n'a été avancé, et personne ne sait quand Wolverine va faire son retour dans le MCU. Il est d'ailleurs fort probable que le protagoniste n'ait même pas une nouvelle aventure à son nom. Bien connu du public, Kevin Feige a tout intérêt à l'insérer au sein d'un film chorale, pourquoi pas dans Avengers 5. Mais si Wolverine doit repasser par la case film en solo, ce dernier se doit d'être classé R, à l'image de Logan, meilleur film sur le mutant griffu à ce jour. Et puis, un film classé R sur Wolverine pourrait amener à l'introduction de la X-Force...



Wolverine ©Marvel Comics

Blade

Ça tombe bien, Marvel Studios prépare un film centré sur Blade. Ce personnage culte de l'univers Marvel, déjà adapté à trois reprises au cinéma, porté à l'époque par Wesley Snipes, va revenir sur le devant de la scène. Kevin Feige prépare effectivement un nouveau film centré sur le héros mi-homme, mi-vampire, avec Mahershala Ali dans le rôle principal. Prévu pour 2022, on ne sait pas encore si le long-métrage sera classé R ou pas. Mais face à la violence graphique de ce justicier, face à son côté dark et gothique, et avec au sujet qui concerne les vampires, Marvel Studios a tout intérêt à présenter un film classé R. C'est même l'occasion d'emmener le MCU vers d'autres horizons : celui de l'épouvante.

Blade ©Marvel Comics

Ghost Rider

Ça fait un moment maintenant que les fans réclament une nouvelle version de Ghost Rider. Après les deux films - dispensables - portés par Nicolas Cage, le cavalier fantôme est revenu à une seule reprise sur les écrans, dans la série Agents of S.H.I.E.L.D. Mais cet anti-héros culte mérite beaucoup mieux, et mérite toujours son propre long-métrage. Et quoi de mieux que mettre en scène une aventure classée R pour un justicier aussi violent ?

Ghost Rider ©Marvel Comics

The Punisher

C'est aussi évident que pour Wolverine. Pas question de faire un film Punisher sans lui offrir une classification R. Le contraire serait impensable. Après trois adaptations cinématographiques oubliables, et l'excellente série Netflix portée par Jon Bernthal, le Punisher est de retour chez Marvel Studios. Pour le moment, la firme n'a encore rien prévu pour le tueur de malfrats. Mais une nouvelle aventure centrée sur le Punisher pourrait permettre au MCU de se diversifier une nouvelle fois, d'emmener cet univers connecté vers d'autres horizons : le film d'action trash à échelle humaine. Fini les crises intergalactiques, les sauvetages de la Terre, les invasions extraterrestres, avec le Punisher c'est l'occasion de revenir à des ressorts plus cartésiens, plus sombres, plus humains, et surtout beaucoup plus torturés. Ce serait l'occasion parfaite d'apporter un nouveau souffle, plus mature pour un public plus adulte.

The Punisher ©Marvel Comics

Hulk

Ce serait un bon moyen de faire évoluer le personnage. Après une introduction classique dans L'Incroyable Hulk, après un Hulk bavard et rigolo dans Thor : Ragnarok, après son absence de Avengers : Infinity War, et enfin, après le Hulk intello dans Avengers : Endgame, quelle sera la prochaine étape du personnage ? Nous on connaît la réponse : un film classé R. Parce que dans les comics, Hulk n'est pas vraiment un enfant de cœur. C'est parfois un tueur sanguinaire et ultra violent qui n'hésite pas à arracher les membres de ses ennemis. Ils pourraient même introduire une autre représentation de Hulk dans les comics : Maestro. Un film violent et sombre centré sur le géant de Jade serait un bon moyen de renouveler le personnage, et un bon moyen de l'emmener vers un arc très connu des lecteurs de comics : World War Hulk.

Maestro ©Marvel Comics

Voilà pour le petit tour d'horizon. Il y en a sans doute d'autres qui pourraient être développés dans leur propre film classé R (comme Sentry par exemple). N'hésitez pas à nous dire en commentaire les héros que vous aimeriez voir dans un film pour adultes. Évidemment, on n'a pas parlé des supers-vilains. Parce que pour le moment, Marvel Studios n'en est pas encore à ce stade. La firme n'a encore jamais produit de film centré sur des supers-vilains. Pourtant, avec cette voie, il y a un potentiel infini de films classés R...