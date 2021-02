Marvel : cette vidéo qui fait pleurer les fans du MCU

En plus de 10 ans d'existence, le Marvel Cinematic Universe (MCU) a pris une ampleur considérable et a donné aux fans l'occasion de s'amuser, s'exalter ou encore pleurer. Une vidéo compile tous les moments émouvants de l'univers étendu pour vous arracher quelques larmes.

Marvel : 23 films et des larmes

Vous vous demandez encore ce que les fans trouvent de si fort dans le MCU ? Cette vidéo pourrait peut-être vous aider à comprendre. Le monteur Quang Truong a assemblé une compilation de plus de 4 minutes dans laquelle se retrouvent tous les moments émouvants de l'univers étendu. Son montage se présente sous le titre "It's just a superhero movie". Une référence aux critiques qui clament que ce cinéma n'a pas grand chose de très stimulant à proposer. Le défi a été de condenser en peu de temps ce qui fait une partie de la beauté des productions Marvel.

Avengers Infinity War ©MArvel

Une tâche guère simple, le MCU contenant à ce jour 23 films. C'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'un studio parvient à créer un ensemble connecté de cette ampleur. Et nous sommes loin de la fin, avec tout ce qui nous attend dans les salles et sur Disney+. Ce montage passe étrangement encore sous le radar des fans, avec à peine moins de 6000 vues à l'heure où l'on écrit ces lignes.

La disparition des héros

La vidéo fait le choix de cibler les moments où les personnages sont envahis par la tristesse, le désespoir. Ou, plus radicalement, lorsque la mort a frappé. L'avantage d'un univers lié est que l'on s'attache aux figures avec le temps, que l'on apprend à les connaître mieux. Ainsi, leurs disparitions ou leurs mésaventures nous touchent plus. Quang Truong a eu largement le choix pour sélectionner les meilleurs passages. Il en ressort un assemblage sur fond de In This Shirt, le morceau de The Irrepressibles. Les images fonctionnent parfaitement avec le son, de quoi donner des frissons aux fans ou faire couler quelques larmes.

Évidemment, on n'échappe pas à une mise en avant de la mort de Tony Stark dans Avengers : Endgame. Le super-héros incarné par Robert Downey Jr. revient d'ailleurs souvent dans la vidéo. De quoi nous rappeler que Marvel a su l'utiliser à merveille. On revoit également la mort de la Veuve Noire (Scarlett Johansson) qui a été redoutable pour nos petits cœurs, ainsi que d'autres passages qui ont déjà été largement commentés en leur temps.