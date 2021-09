Marvel Cinematic Universe : la première scène de sexe arrive bientôt

Le Marvel Cinematic Universe s'est imposé des règles depuis le début pour parler au plus grand nombre et le sexe a toujours été un sujet plutôt tabou dans les productions de cet ensemble connecté. Un des prochains films pourrait cependant changer la donne sur ce point.

Le MCU attentif à la diversité

Marvel s'est mis en tête de jouer le jeu de la diversité avec ses productions, que ce soit devant ou derrière la caméra. On a ainsi vu des super-héroïnes avoir leur propre film, Black Panther et Shang-Chi se faire une place dans l'univers et nous sommes déjà avertis que certaines productions à venir vont creuser ce sillon.

Le 3 novembre prochain arrive dans les salles Les Éternels, un projet très attendu réalisé par Chloé Zhao. Cette dernière, transfuge du cinéma indépendant américain, signera sa première production à gros budget. Elle entend bien faire souffler un vent de fraîcheur sur l'univers Marvel avec des choix forts. Son équipe de super-héros a été composée de manière à avoir une vraie diversité dans les profils. Avec des hommes, des femmes, des gens de couleur et même un super-héros LGBTQ+. Il s'agit de Phastos, un Éternel incarné par Brian Tyree Henry. Une romance gay sera présente dans le scénario, pour la toute première fois dans le MCU.

Les Éternels ©Marvel Studios

Enfin une scène de sexe chez Marvel ?

Une première en appelant une autre, Les Éternels contiendra également une scène de sexe. Le long-métrage a été classé PG-13 aux États-Unis, pour de la violence, des insultes et "de la sexualité brève". Une nouvelle étonnante, quand on sait à quel point Marvel et Disney sont d'une incroyable pudeur dès qu'il faut déshabiller ses héros ou pénétrer dans leur cocon intime.

On ne s'attend pas à ce que Chloé Zhao ait eu la liberté de filmer une scène totalement débridée avec des plans frontaux - et ce n'est d'ailleurs pas ce qu'on attend d'elle. Il se peut que ce soit le début d'une vraie évolution de l'univers étendu sur ce versant, même s'il restera toujours cette volonté de Disney de parler à toutes les générations, et donc de ne pas pousser le curseur trop loin sur certains points. Les personnages impliqués dans cette scène de sexe ne sont pas connus, mais il y a fort à parier qu'il soit question de Sersi (Gemma Chan) et Ikaris (Richard Madden).