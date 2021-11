Marvel : comment remplacer Peter Parker par Miles Morales dans le MCU ?

Le comédien Tom Holland a fait allusion à l'arrivée de Miles Morales dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Il a même une idée plutôt efficace pour justifier son arrivée dans l'univers Marvel et ainsi le remplacer.

Bientôt le début de Miles Morales dans le MCU ?

Tom Holland incarne Peter Parker dans le MCU depuis Captain America : Civil War. La sortie de Spider-Man : No Way Home le 15 décembre prochain marquera sa sixième apparition dans le rôle. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore si Tom Holland reviendra à l'avenir dans la peau de Peter Parker ou si le film de Jon Watts marquera sa dernière apparition dans le rôle. Lors d'une récente interview avec GQ, le comédien a déclaré que :

Il serait peut-être temps pour moi de passer à autre chose. Peut-être que le mieux pour Spider-Man, c'est d'introduire Miles Morales.

Miles Morales - Spider-Man : New Generation ©Sony Pictures

Même si Miles Morales est peut-être déjà dans le MCU sans qu'on le sache, il va falloir raconter son histoire et l'introduire convenablement si on veut qu'il soit le nouveau visage de Spider-Man. De plus, l'idée de remplacer Peter Parker par Miles Morales n'est pas stupide du tout, et pourrait même permettre de boucher des trous dans le MCU.

Qui est ce nouveau Spider-Man ?

Dans les comics, Miles Morales est inventé en 2011 par Brian M Bendis et Sara Pichelli. Initialement, ce nouveau Spider-Man est issu de l'univers Ultimate, un univers alternatif à la continuité classique de l'univers Marvel. Issu de la Terre-1610, il rejoint la Terre-616 (la Terre « classique ») à l'issu de l'énorme crossover Secret Wars. Depuis, ce nouveau tisseur a gagné en importance et est devenu un personnage central ces dernières années. À tel point que Miles Morales a été le héros de son propre film intitulé Spider-Man : New Generation. Sorti en 2018, le long-métrage s'est avéré être un énorme succès critique et populaire. Le film a même remporté l'Oscar du Meilleur film d'animation et a rapporté plus de 375 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 90 millions de dollars). Mais le long-métrage, produit par Sony, demeure en dehors du MCU.

Aaron Davis (Donald Glover) - Spider-Man : Homecoming ©Sony Pictures / Marvel Studios

Dans le Marvel Cinematic Universe, le personnage n'a jamais été ouvertement introduit. Pourtant Jon Watts y a fait référence dans Spider-Man : Homecoming. En effet, le film de 2017 voyait l'apparition de Aaron Davis, incarné par Donald Glover. Ce personnage, connu pour avoir été l'un des nombreux Rôdeurs, est également l'oncle de Miles Morales. Il y a même eu une scène coupée du film qui présentait Aaron Davis au téléphone avec son neveu. Ainsi, il y a clairement une ouverture facile à prendre pour introduire Miles Morales dans le MCU.

Après que Thanos ait anéanti la moitié de la planète dans Avengers : Infinity War, Peter Parker est parti en fumée comme nombreux de ses semblables. Ainsi, pendant 5 ans, New-York est resté sans homme-araignée pour la protéger, avant que Smart Hulk ne ramène tout le monde dans Avengers : Endgame. Une époque propice pour développer le personnage de Miles Morales. Ce dernier pourrait très bien devenir le tisseur du quartier pendant la disparition de Spider-Man, et se créer sa propre réputation. Si Tom Holland raccroche le costume de Spider-Man, il va de toute façon falloir réfléchir à l'héritage du personnage, et l'option Miles Morales est peut-être la meilleure à considérer. En attendant, Peter Parker est de retour le 15 décembre prochain :