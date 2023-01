Marvel : Dave Bautista voit en Drax une performance "idiote"

À 53 ans, l'acteur Dave Bautista apparaîtra une dernière fois en tant que Drax dans "Les Gardiens de la Galaxie 3". Un chapitre qu'il est soulagé de clore, se montrant aussi reconnaissant que critique envers ce rôle, maintenant déterminé à s'engager dans des performances plus dramatiques.

Dave Bautista en pleine ascension

Voilà maintenant une petite décennie que Dave Bautista s'illustre au cinéma. Il doit essentiellement sa révélation à son interprétation de Drax le Destructeur dans Les Gardiens de la Galaxie en 2014, un rôle très apprécié par les fans du MCU qu'il reprend dans Les Gardiens de la Galaxie 2, Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame, et Thor : Love and Thunder. Il le reprendra une dernière fois dans Les Gardiens de la Galaxie 3 cette année. Hors de ces productions Marvel, il a été aussi un antagoniste dans Spectre, un membre de la Maison Harkonnen dans Dune, un braqueur dans Army of the Dead, et tout récemment un Youtubeur haut en couleur dans Glass Onion...

Duke Cody (Dave Bautista) - Glass Onion ©Netflix

En 2023, en plus de sa dernière performance dans la peau de Drax, on le verra dans Dune : Deuxième Partie et dans le nouveau film de M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin. Ainsi, définitivement retiré des rings de la WWE où il a connu sa première gloire, Dave Bautista est maintenant un acteur reconnu dont la filmographie commence à avoir une très belle allure. Si bien que c'est avec un soulagement non-feint qu'il va tourner la page de la période Les Gardiens de la Galaxie, affirmant qu'il ne veut pas que son "héritage" se résume à ce qu'il a fait avec Drax.

"Je veux juste être un put*** de bon acteur"

C'est dans un portrait que lui consacre GQ que Dave Bautista est revenu sur son rôle de Drax. Un rôle qui l'a fait "pleurer" quand il a appris qu'il l'avait obtenu. Mais aujourd'hui, de plus en plus remarqué et demandé par les cinéastes qui comptent à Hollywood, il est temps pour lui de passer à autre chose, et de se montrer honnête sur son ressenti.

Je suis tellement reconnaissant pour Drax. Mais c'est un soulagement que ça s'arrête. Ce n'était pas entièrement satisfaisant. C'était dur de tenir ce rôle. Le maquillage m'épuisait. Et je ne sais pas si je veux que Drax soit ce pour quoi on se souviendrait de moi. C'était une performance "idiote", et je veux faire davantage de rôles dramatiques.

Ainsi, Dave Bautista a décidé d'assumer et formuler ce que tout le monde a pu ressentir : il est un véritable comédien. Et ce n'est pas par goût de la célébrité qu'il tient cette position. Comme il le développe, être pleinement acteur est son objectif, avec l'aspiration d'être respecté par ses consoeurs et confrères.

Je n'ai jamais voulu être le prochain The Rock. Je veux juste être un put*** de bon acteur. Un acteur respecté. Franchement, je m'en fous d'être une star de cinéma. Je n'ai pas une grande vie glamour, je vis ici à Tampa. Être sous les projecteurs ne m'intéresse pas, je m'en fous de la célébrité. Je veux juste être un meilleur acteur, je veux être respecté par mes pairs. Je n'ai pas besoin de récompenses, vraiment pas. C'est pour l'expérience, et c'est pour savoir que j'ai accompli quelque chose.

Hollywood est-il prêt à faire de la place au "nouveau" Dave Bautista ? Ce qui est certain, c'est que lui est prêt à prendre des risques et poursuivre sur sa brillante lancée.