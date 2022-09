Marvel : de quelle façon Wolverine va-t-il être réintroduit dans le MCU ?

L’acteur Ryan Reynolds a annoncé que Hugh Jackman sera de retour en Wolverine dans « Deadpool 3 ». Mais une question demeure : comment le personnage va-t-il être réintégré au Marvel Cinematic Universe (MCU) ? Voici nos hypothèses.

Wolverine de retour dans Deadpool 3

Ce mardi 27 septembre 2022, Ryan Reynolds a publié une vidéo teasing géniale de Deadpool 3 sur son compte Twitter. En plus de se mettre une fois de plus en scène avec beaucoup d’auto-dérision, le comédien a confirmé le retour de Hugh Jackman dans la peau de Wolverine. Pour rappel, ce dernier a raccroché les griffes du célèbre mutant en 2017 avec l’excellent Logan de James Mangold. Désolé pour les spoilers, mais il y a prescription. Logan évolue dans le film dans un futur proche et trouve la mort à la fin du long-métrage. Un dernier tour de piste sombre, violent et passionnant qui concluait avec brio les 17 ans d’arc du mutant.

Pourtant, Hugh Jackman sera bien de retour dans Deadpool 3, malgré sa mort spectaculaire. Autre problème : Deadpool 3 va s’ancrer dans le MCU. Sauf que dans cet univers, pour ce qu’on en sait, Wolverine et les X-Men n’existent pas encore, même si des mutants ont été introduits. Avec ces éléments, c’est encore très difficile de savoir comment Deadpool, et par extension, Wolverine, vont s’intégrer au MCU. Même avec les fausses explications données par une autre vidéo publiée sur le compte Twitter de Hugh Jackman.

Un univers parallèle de plus ?

Selon toute logique, Deadpool 3 devrait faire suite aux deux précédents volets de la saga, et selon toute vraisemblance, aux autres films de la chronologie X-Men. Normalement, Deadpool 3 va se dérouler avant les événements de Logan, donc la mort de Wolverine ne devrait pas trop poser de problème. Mais alors, les films X-Men deviendraient-ils tout simplement canon ? Peu probable. Autre option, la plus logique, l’univers des X-Men et de Deadpool pourrait tout simplement se dérouler dans une autre dimension, dans un univers alternatif, à la manière de ceux d’Andrew Garfield et de Tobey Maguire et leurs sagas Spider-Man respective - comme c’est expliqué dans Spider-Man : No Way Home.

Wolverine (Hugh Jackman) - X-Men : L'Affrontement final ©20th Century Fox

Ainsi, si Deadpool 3 sera un film estampillé Marvel Studios et ancré dans le MCU, il pourrait n’avoir aucune connexion avec le reste de l’univers, pour justifier les présences de Deadpool et Wolverine. Un moyen, si Marvel Studios opte pour cette option, de réutiliser les personnages dans d’éventuels autres opus qui aborderaient le multivers. On pense évidemment à Avengers : Secret Wars, attendu le 5 novembre 2025, qui devrait être un beau bordel du multivers. Ce serait l’occasion pour Marvel Studios d’intégrer concrètement les X-Men, Deadpool et Wolverine dans le MCU. Et si Hugh Jackman le veut, il pourrait rester le visage de Wolverine dans le MCU. Même si on y croit moyen…

En tout cas, Deadpool 3 est attendu le 4 septembre 2024 dans les salles obscures. Une réunion Deadpool/Wolverine a de quoi exciter les fans. Et c’est un peu le tout dernier tour de piste qu’il manquait à Wolverine/Hugh Jackman. On ne vous le cache pas, on a quand même hâte.