Marvel : découvrez ces 13 projets des années 2000-2010 annulés

Avant que le Marvel Cinematic Universe (MCU) ne cartonne au cinéma, il y a eu quelques ratages pour La Maison des Idées au cinéma. L'occasion de se concentrer sur 13 films Marvel du XXIème siècle qui n'ont jamais vu le jour.

Avant que Iron Man, Captain America et le reste des Avengers ne cartonnent au cinéma, l'univers Marvel est parfois passé par des films ratés, de bons gros navets qui ont entaché la notoriété de la firme. Avant que l'univers Marvel appartienne à Marvel Studios les droits d'exploitation étaient écartelés entre différents studios, ce qui a donné un peu de tout pendant les 10 premières années du XXIème siècle. Voici donc 13 films Marvel qui étaient prévus mais qui n'ont jamais vu le jour.

Daredevil 2

En 2003, Matt Murdock, alias Daredevil, débarque pour la première fois sur grand écran. Réalisé par Mark Steven Johnson, le long-métrage voit Ben Affleck endosser le costume du justicier aveugle. Malgré ses 179 millions de dollars de recettes (pour un budget de 78 millions), la 20th Century Fox a annulé la suite qui était initialement prévue. La faute, surtout, à des critiques désastreuses.

Daredevil ©20th Century Fox

En effet, le long-métrage est très mal reçu, autant par les critiques professionnelles que par les fans. À la place, le studio décide de produire un spin-off centré sur Elektra. Malheureusement pour Jennifer Garner, le film reçoit de critiques encore plus destructrices que Daredevil, et enterre tout autre potentiel développement de la franchise. Depuis, les deux personnages sont revenus au sein de la série Netflix Daredevil. Un univers qui a également été annulé depuis. Décidément, Daredevil et Elektra n'ont pas la chance de leur côté...

Hulk 2

Avant que Hulk ne rejoigne le MCU en 2008, d'abord sous les traits d'Edward Norton, puis sous ceux de Mark Ruffalo, le géant de jade était incarné par Eric Bana. En effet, en 2003, le grand Ang Lee est chargé par Universal Pictures de mettre en scène un film centré sur Hulk, des années après la série culte portée par Lou Ferrigno. À l'époque, Hulk a été un succès au box-office, avec plus de 245 millions de dollars de recettes (pour un budget de 137 millions). Un score qui a poussé Universal à opter pour une suite.

Bruce Banner (Eric Bana) - Hulk ©Universal Pictures

Initialement, Hulk 2 devait sortir en 2005, mais une série de retards lors de la pré-production a compliqué les choses. Le scénariste James Schamus avait même pratiquement terminé le script et avait inclus L'Abomination à son récit. Tandis qu'en 2006, Universal n'avait pas encore officialisé la production de Hulk 2, Marvel Studios et Universal se sont mis d'accord pour rebooter la licence au sein du MCU en produisant L'Incroyable Hulk.

The Punisher 2

Avant que Jon Bernthal ne devienne le nouveau visage de Frank Castle, trois autres comédiens ont incarné le personnage au cinéma : Dolph Lundgren, Thomas Jane et Ray Stevenson. En 2004, Jonathan Hensleigh met en scène The Punisher, avec Thomas Jane dans le rôle de Frank Castle et John Travolta en grand méchant. Globalement, The Punisher a été plutôt bien reçu par les critiques américaines (moins par les françaises), surtout pour l'interprétation froide et méticuleuse de Thomas Jane.

Frank Castle (Thomas Jane) - The Punisher ©Lionsgate

Malgré seulement 54 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 33 millions), les studios Lionsgate ont donné leur feu vert pour un Punisher 2. Jonathan Hensleigh et Thomas Jane devaient tous les deux revenir et le tournage devait débuter en 2005. Malheureusement, le projet est resté en développement pendant plus de trois ans, sans jamais se concrétiser. La faute à un script qui ne convenait à personne. En 2007, le projet est annulé au profit de The Punisher – Zone de guerre qui sort la même année.

Punisher – Zone de guerre 2

Frank Castle (Ray Stevenson) - The Punisher : Zone de Guerre ©Lionsgate

En parlant de Punisher – Zone de guerre, le film de Lexi Alexander aurait également dû avoir une suite. La version portée par Ray Stevenson devait effectivement avoir une suite malgré un énorme échec au box-office : seulement 10 millions de dollars de recettes pour un budget de 35 millions. Et malgré cette gaufre, Lionsgate voulait absolument produire une suite, toujours dirigée par Lexi Alexander. Mais le studio n'a pas eu le temps de développer son projet puisque les droits d'exploitation du personnage sont revenus à Marvel Studios qui a décidé de produire la série The Punisher avec l'aide de Netflix.

Spider-Man 4

C'est sans doute la plus grosse déception de cette liste. Après la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire qui s'est conclue en 2007, Sam Raimi voulait produire un quatrième film. Un long-métrage célèbre qu'on ne verra malheureusement jamais. Spider-Man 4 s'est simplement effondré sur lui-même face aux attentes des fans et de Sony. La préproduction du film a notamment été retardée par des divergences artistiques concernant les supers-vilains à utiliser dans l’œuvre. Sony voulait opter pour Jim Carrey en Carnage, Bruce Campbell en Mysterio et John Malkovich en Vautour tandis que Sam Raimi préférait développer Morbius et Le Lézard (des personnages qui sont tous apparus à l'écran depuis).

Peter Parker (Tobey Maguire) - Spider-Man 2 ©Sony Pictures

Face à ces désaccords, Sam Raimi a préféré abandonner le projet en 2009, suivi de près par Tobey Maguire. Et le plus frustrant dans cette histoire, c'est que Sam Raimi voulait emmener sa saga Spider-Man jusqu'à l'épisode 6, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Sony a préféré opter pour un reboot : The Amazing Spider-Man.

X-Men Origins : Magnéto

En 2009, Gavin Hood met en scène X-Men Origins : Wolverine. Et bien que le film ait donné naissance à deux autres films Wolverine, ce n'était pas son but initial. En effet, avec ce premier spin-off, la 20th Century Fox voulait développer une saga X-Men Origins. Le but était de raconter les origines des mutants les plus célèbres de la franchise X-Men. Rapidement après la sortie de X-Men Origins : Wolverine, la 20th Century Fox travaillait sur un film X-Men Origins : Magneto, qui devait être suivi d'un film X-Men Origins : Tornade.

Magneto (Ian McKellen) - X-Men : L'Affrontement Final ©20th Century Fox

Le scénariste Sheldon Turner était chargé d'écrire le scénario de ce deuxième opus, et David S. Goyer devait même le mettre en scène. Mais face aux performances critiques désastreuses de X-Men Origins : Wolverine, qui ont même failli entraîner l'abandon de Hugh Jackman dans la peau du mutant griffu, la Fox a abandonné ses plans d'origines, préférant opter pour une nouvelle saga X-Men avec X-Men : Le Commencement.

The Amazing Spider-Man 3

11 mois avant la sortie de The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un Héros, Sony Pictures officialise The Amazins Spider-Man 3. Cette proclamation précoce a laissé Sony dans une impasse lorsque peu de temps après la sortie de The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un Héros, Andrew Garfield déclare publiquement qu'il abandonne le rôle de Peter Parker.

Peter Parker (Andrew Garfield) - The Amazing Spider-Man ©Sony Pictures

Face à l'abandon du comédien, Sony a tenté de repousser la sortie de The Amazing Spider-Man 3 le temps de renégocier le contrat avec Andrew Garfield, en vain. C'est alors que Marvel Studios s'est tourné vers Sony pour faire un partenariat et lancer Spider-Man dans le MCU sous les traits de Tom Holland.

Les Sinister Six

Sinister Six ©Marvel Comics

Face à l'annulation de The Amazing Spider-Man 3, Sony a décidé de se concentrer sur un film The Sinister Six prévu pour 2016. Le long-métrage devait suivre les événements de The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un Héros et présenter cette équipe emblématique de supers-vilains emmenée par Le Bouffon Vert, incarné à l'époque par Dane DeHaan. Mais le projet a été sabordé par l'accord récent entre Sony et Marvel Studios. Un nouveau film Sinister Six est actuellement en production pour rejoindre le MCU.

Les 4 Fantastiques 3

Les 4 Fantastiques ©20th Century Fox

Après les deux films de Tim Story sortis en 2005 et 2007, la 20th Century Fox voulait produire un troisième film Les 4 Fantastiques. Mais face aux critiques mitigées de Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, la 20th Century Fox a commencé à douter du projet. Pourtant, au box-office, ce deuxième volet avait rapporté plus de 301 millions de dollars de recettes (pour un budget de 130 millions). Surtout que le casting d'origine, Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans et Michael Chiklis étaient tous liés avec la Fox pour un contrat de 3 films. Mais le studio a abandonné le projet, préférant se concentrer sur les X-Men. Un choix plutôt propice à Chris Evans qui a donc rejoint le MCU en 2011 dans la peau de Captain America.

Les 4 Fantastiques 2 (reboot)

Les 4 Fantastiques ©20th Century Fox

En 2015, la 20th Century Fox décide de rebooter la licence Les 4 Fantastiques en donnant la réalisation d'un nouveau film à Josh Trank, le metteur en scène de Chronicle. Malheureusement, ce redémarrage est actuellement considéré comme l'un des pires films Marvel de ces dernières années. Les critiques ont été destructrices et le film n'a rapporté que 167 millions de dollars de recettes pur un budget de 120 millions. Pourtant, la Fox a tenté pendant longtemps de produire une suite, attendue le 9 juin 2017 dans les salles obscures. Cette suite est même entrée en pré-production. Le projet a par la suite été annulé en décembre 2015. Depuis, Marvel Studios a récupéré les droits d'exploitation de la licence et prépare un nouveau film.

Les Inhumains

Les Inhumains ©ABC

C'est le seul film de cette liste appartenant au MCU. En effet, avant que la série Les Inhumains ne sorte, le projet était bien de faire un long-métrage centré sur cette équipe culte. Initialement prévu pour être inclus dans la phase 3 du MCU, le projet Inhumains n'a pas réussi à être davantage développé, les dirigeants ayant préférés se concentrer sur la saga Infinity. Le film Inhumains a ensuite été en discussion pour être inclus dans la phase 4, avant d'être relégué en série TV, très mal reçue par les critiques qui plus est. Le show a été annulé après une seule saison par ABC. Mais Les Inhumains sont visiblement encore dans le MCU, puisqu'ils sont également intervenus dans la série Agents du S.H.I.E.L.D., et qu'il en est parfois fait référence dans le MCU.

Gambit

Après avoir été introduit dans X-Men Origins : Wolverine, Gambit devait revenir dans son propre film. Channing Tatum devait prendre la place de Taylor Kitsch et incarner le célèbre mutant dans son propre film. Le long-métrage a d'ailleurs eu de nombreuses évolutions lors de sa pré-production. Après que de nombreux réalisateurs soient passés derrière la caméra, c'est Gore Verbinski qui devait finalement mettre en scène Gambit. Le tournage avait même débuté en février 2019, avec notamment Léa Seydoux et Lizzy Caplan au casting.

Gambit ©Marvel Comics

La sortie de Gambit a ensuite été reprogrammée à quatre reprises à cause de retards, de conflits d'agenda et de divergences créatives. Après un mois de tournage, le projet Gambit a été annulé par Disney une fois que le studio a racheté la 20th Century Fox, qui produisait initialement le film. Une décision motivée par une introduction ultérieure des X-Men dans le MCU, mais qui a été contredit par X-Men : Dark Phoenix et New Mutants, qui sont néanmoins sortis après le rachat de la Fox par Disney.

Ghost Rider 3

Johnny Blaze (Nicolas Cage) - Ghost Rider ©Sony Pictures

Columbia Pictures avait déjà officialisé Ghost Rider 3 avant même la sortie de Ghost Rider : L'Esprit de la Vengeance. Malheureusement, à cause des retours critiques désastreux du deuxième film, Nicolas Cage, qui est pourtant habitué aux nanars, a décidé d'abandonner le rôle. De toute façon, Columbia n'aurait pas pu aller bien loin puisqu'en 2013, soit un an après la sortie de Ghost Rider 2, les droits d'exploitation du personnage sont revenus à Marvel Studios. Et malgré une apparition du personnage dans la série Agents of S.H.I.E.L.D, il n'y a pour le moment aucun plan pour ramener le personnage dans le MCU...