Marvel : des artistes spécialistes des VFX poussent un coup de gueule

Derrière le grand spectacle proposé par les productions Marvel, il y a des techniciens et des spécialistes des effets spéciaux. Ces derniers ont récemment pointé les conditions de travail problématiques imposées par le studio.

Les effets spéciaux chez Marvel

Les effets spéciaux sont aujourd'hui omniprésents dans le cinéma, que ce soit pour le grand spectacle ou non. Grâce aux nouvelles technologies, on peut mettre à l'image des créatures ou peaufiner des détails dans des scènes d'action. Cela permet par exemple de donner l'impression d'une foule sans avoir à réunir des centaines de figurants, ou carrément de nous faire découvrir un autre monde à la manière de Pandora dans Avatar. En somme, l'utilisation des VFX peut être particulièrement utile. Et si certains effets sont parfois visibles, d'autres ne se remarquent pas et résistent ainsi au temps. Mais encore faut-il se donner les moyens et le temps de faire un travail correct. Et c'est là-dessus que Marvel est de plus en plus critiqué.

Avengers : Endgame ©Marvel

L'immense studio qui appartient à Disney enchaîne les productions à un rythme impressionnant. Entre les sorties au cinéma et les séries sur Disney+, on parle sans arrêt de Marvel. Car à chaque fois ces productions ont pour objectif d'offrir un grand spectacle au public. Et lorsqu'il est question de super-héros, difficile de ne pas utiliser des effets spéciaux pour en mettre plein les yeux. Mais il semblerait que des sociétés spécialisées dans les VFX commencent à en avoir un peu marre des méthodes de travail imposées par le studio, comme le révèle The Gamer.

Des méthodes de travail problématiques

Le site a en effet partagé une discussion entre des techniciens qui a eu lieu sur Reddit ces derniers mois. Dans une série de commentaires, on peut lire différents utilisateurs se plaindre de leur travail avec Marvel. Cela commence avec Independent-AD419 qui affirme que "Marvel a probablement les pires méthodes en termes de production et de gestion des effets spéciaux". Le problème venant du temps de travail et du salaire qui n'est même pas équivalent :

Ils ne peuvent jamais fixer le style du show avant que plus de la moitié du temps alloué ne soit écoulé. Les artistes qui travaillent sur des productions Marvel ne sont définitivement pas payés de manière équivalente au temps qu'ils passent dessus.

Miss Marvel ©Disney+

Même son de cloche avec Mickym00m00 qui aimerait "ne pas travailler sur leurs films ou séries" :

Malheureusement, se sont nos plus gros clients. Ils demandent différentes options pour pouvoir changer d'avis plusieurs fois.

D'autres commentaires sont d'autant plus inquiétants, comme savfx2015 qui raconte que pour Thor une mini-séquence devait être faite entièrement, seulement deux ou trois semaines avant la date limite, tandis que Blaize_Falconberger pointe la pression importante alors que la moitié du temps nécessaire leur est donné.

Pour un résultat médiocre

Un rythme usant pour ces artistes qui semblent au bout du rouleau (l'un compare ses trois ans avec Marvel au "7e niveau de l'enfer"). Mais en donnant des deadlines difficiles à respecter et en changeant régulièrement d'avis, c'est la qualité du rendu qui en pâti. On a souvent critiqué (du côté de la presse et une partie des spectateurs) les effets spéciaux chez Marvel. Les techniciens qui sont directement impliqués pointent également cela. C'est le cas de dt-alex qui fait une comparaison avec d'autres grosses productions :

Des réalisateurs comme Dennis Villeneuve (Dune, Blade Runner 2049) et Matt Reaves (The Batman, Planet of the Apes) semble en avoir quelque chose à faire des VFX et ça se sent dans le produit final. Je ne peux pas dire la même chose des trucs de Marvel.

Des propos accompagnés de ceux d'axiomatic, superviseur en VFX depuis plus de quinze ans, qui "pense que les réalisateurs de Marvel se foutent du travail des VFX". Il précise néanmoins que "ces" réalisateurs ont bien d'autres choses à gérer et que c'est finalement le processus global des productions Marvel qui est problématique. Il y a peu de chance que le studio change drastiquement sa manière de faire. Surtout, quand on voit les scores des films au box-office, ils n'ont pas de raison d'essayer d'améliorer l'image de leurs films.

Du côté des sociétés spécialisées dans les effets spéciaux, il est évidemment difficile pour elles de refuser ce genre de projet. Mais à force d'avoir des employés qui "craquent nerveusement", il serait peut-être temps de se dresser face au studio pour qu'une remise en question se fasse. On espère en tout cas que ce genre de témoignage prenne suffisamment d'ampleur pour avoir un peu d'impact.