Marvel : Disney décale tous les films prévus en 2022 et 2023

Nous pensions que la situation était revenue à la normale à Hollywood mais c'était sans compter sur Disney qui vient d'annoncer une refonte de son agenda des sorties. Les films Marvel de 2022 et 2023 viennent de se trouver des nouvelles dates, ainsi que d'autre sorties, dont "Indiana Jones 5"

Disney revoit son agenda et bouleverse les sorties Marvel

Au sommet de la crise sanitaire, on a vu les studios de cinéma revoir leur agenda des sorties pour essayer de préserver toutes leurs chances au box-office. Pour les gros films, en particulier, l'enjeu est de taille étant donné l'ampleur des budgets qui sont mobilisés. Même si la démarche peut être frustrante pour les spectateurs, il faut comprendre ce qui motive des reports.

La situation s'est stabilisée depuis quelques temps, on a même vu des blockbusters sortir dans les salles, comme le très attendu Mourir Peut Attendre qui n'a pas été ménagé en ce qui concerne les reports. Même Marvel et Disney se sont remis à envoyer des films dans les salles. Avant la fin de l'année, nous allons découvrir Les Éternels ainsi que Spider-Man : No Way Home. En revanche, le planning que l'on connaissait va être chamboulé à partir de 2022.

Thor : Love and Thunder ©Marvel Studios

Comme le rapporte Variety et le reste de la presse de la presse américaine, Disney a décidé de changer les dates de sortie des productions prévues l'année prochaine et plus tard. Forcément, vous vous en doutez, cela va impacter le déroulement du Marvel Cinematic Universe.

L'ordre des sorties reste le même, l'univers étendu n'est pas chamboulé fondamentalement. En revanche, il faudra prendre son mal en patience pour découvrir les prochaines sorties, dont les plus attendues. À commencer par Doctor Strange in The Multiverse of Madness, qui devait ouvrir l'année 2022 à la fin du mois du mars. Il est repoussé au 6 mai 2022 sur les écrans américains. Il prend ainsi la place détenue par Thor : Love and Thunder, qui doit ainsi désormais sortir le 8 juillet d'après. Date à laquelle était prévu Black Panther : Wakanda Forever. Ce dernier échoue en conséquence au 11 novembre 2022.

Indiana Jones 5 n'y échappe pas

Indiana Jones (Harrison Ford) - Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal ©Paramount Pictures

Hors Marvel, on note qu'Indiana Jones 5 est également impacté par un report. Il n'est pas des moindres puisqu'il doit maintenant sortir en juin 2023, soit quasiment un an plus tard par rapport à la date fixée préalablement à la fin juillet 2022. On n'en sait guère plus sur les manoeuvres en coulisses et la raison de ces reports. Nous en apprendrons probablement plus dans les prochains jours.

Découvrez ci-dessous l'intégralité du nouvel agenda Disney. Les dates communiquées sont valables pour les États-Unis mais les films sortiront à la même période en France.

Les nouvelles dates de sortie