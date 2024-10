Marvel ou James Bond ? Cette grande actrice a fait son choix

Les films Marvel auraient-ils perdu de leur attractivité auprès des acteurs ? L'actrice Saoirse Ronan, interrogée sur ce qu'elle pense du MCU, a indiqué largement préférer à cet univers super-héroïque une autre franchise très célèbre. Qu'elle espère un jour rejoindre !

Saoirse Ronan veut faire un blockbuster

Que pourrait-il manquer à la filmographie déjà très riche de Saoirse Ronan ? Si l'actrice américano-irlandaise est déjà apparue dans une très grande variété de genres, du drame historique au film d'action en passant par la comédie policière, on ne l'a pas encore vue dans une superproduction. C'est-à-dire le genre de films à 200 millions de dollars de budget, des blockbusters dont on choisit précisément la date de sortie pour lui éviter toute concurrence et espérer créer un raz-de-marée planétaire.

Rona (Saoirse Ronan) - The Outrun ©Studiocanal

Attirée par ces "big movies", Saoirse Ronan a expliqué à Josh Horowitz, pour son podcast Happy Sad Confused, d'autant plus depuis que sa réalisatrice fétiche Greta Gerwig a triomphé avec Barbie, qu'elle s'y verrait donc bien. Et elle a déjà une idée de la franchise où elle aimerait se montrer.

Marvel ? Non merci

Saoirse Ronan, comme elle le confirme à demi-mot et avec humour, aurait pu déjà apparaître dans le MCU, puisque lui a été proposé le rôle de Yelena dans Black Widow, tenu par Florence Pugh. Lancée sur le sujet, elle développe ainsi ses vues sur les films Marvel, assurant que ce sont "des films brillants" mais "qu'elle n'y se voit pas".

En revanche, une autre franchise l'attire beaucoup plus : James Bond.

Non, je ne me vois pas faire un Marvel. Non, je préfère faire un film Bond !

Précédemment dans le même entretien, elle expliquait alors qu'elle se verrait bien jouer une antagoniste dans un film 007, argumentant qu'elle est blonde et que les méchantes dans les films le sont souvent. Une tendance qu'elle se verrait d'ailleurs bien casser, mais Saoirse Ronan insiste pour dire qu'elle ferait tout ce que Barbara Broccoli, productrice historique de la saga, lui demanderait. En attendant de savoir quel sera le prochain film James Bond, et qui en sera le nouvel interprète masculin - le mari de Saoirse Ronan, Jack Lowden, fait régulièrement partie de la short list évoquée-, le message est donc passé et on espère que cela pourra donner des idées aux producteurs de la saga James Bond.