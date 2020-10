Marvel : Josh Brolin explique pourquoi il a accepté d'endosser le rôle de Thanos

Thanos est intégré dans le Marvel Cinematic Universe dès la scène post-générique du premier Avengers. Ce méchant culte de l’univers des comics a été l’ombre qui a plané sur les premières phases du MCU, en attendant sa révélation musclée dans Avengers : Infinity War. Josh Brolin a campé cet antagoniste emblématique à quatre reprises : dans Les Gardiens de la Galaxie, dans Avengers : L’Ere d’Ultron, dans Avengers : Infinity War et dans Avengers : Endgame. Il a donné à Thanos une véritable épaisseur, pour un rôle qui demeurera sans doute culte. Aujourd’hui, le comédien donne les raisons qui l’ont poussé à accepter ce rôle sur plusieurs années.

Aujourd’hui, Josh Brolin révèle pourquoi il a accepté d’endosser l’armure de Thanos pour les besoins du MCU. Et sa raison est assez inattendue. Le comédien affirme qu’il n’aurait jamais accepté de jouer le Titan Fou si ce dernier avait été l’ennemi d’un seul Avengers. Il n’aurait pas apprécié être l’antagoniste d’un film centré sur un seul héros. Ce qui l’a séduit, c’est justement de pouvoir affronter tous les Avengers. C’est en tout cas ce qu’il a révélé lors du podcast du légendaire directeur de la photographie Roger Deakins : Team Deakins :

Les gens pensent que j’ai accepté pour l’argent. Mais à la base, quand j’ai dit oui à Avengers, c’était un simple caméo. C’était pour une petite apparition, donc je n’ai pas gagné grand-chose. Ce n’était donc pas ma raison. Mais ils sont revenus me voir, et ils m’ont donné un énorme scénario. J’ai adoré le fait que je me batte contre tous les héros. Si j’avais été l’ennemi d’un seul Avengers, et je ne devrais sans doute pas dire ça, mais je vais le dire quand même, je n’aurais probablement pas accepté. Mais j’ai aimé cet aspect de tous les Avengers contre ce type.