Les 4 Fantastiques : voici l'actrice qui va jouer le Surfeur d'Argent dans le film Marvel

C'est confirmé, une actrice incarnera le Surfeur d'Argent dans le prochain film "Les 4 Fantastiques". Ce qui relance fortement la rumeur de Galactus pour être l'antagoniste de la production Marvel.

Les 4 Fantastiques : voici le nouveau Surfeur d'Argent !

Lentement mais sûrement, Les 4 Fantastiques continue de peaufiner son casting. Le film de super-héros est très attendu par les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU) puisqu'il va permettre de remettre sur le devant de la scène une équipe mythique des comics. Ainsi, après moult rumeurs, il a été confirmé que les héros Reed Richards, Sue Storm, Ben Grim et Johnny Storm seraient incarnés à l'écran par Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach et Joseph Quinn. Avant eux, d'autres grands noms avaient enfilé les costumes de Mr Fantastic, la Femme invisible, la Chose et la Torche humaine, que ce soit dans Les 4 Fantastiques (2005) de Tim Story ou dans le reboot de Josh Trank en 2015.

Désormais, on apprend qu'un nouveau nom s'ajoute au film de Matt Shakman, avec une surprise. En effet, d'après The Hollywood Reporter, l'actrice Julia Garner aurait été engagée pour jouer le Surfeur d'Argent. Soit un personnage masculin à l'origine. Marvel va donc tenter d'amener un peu de nouveauté à ce personnage mythique, qu'on avait déjà vu en 2007 dans Les 4 Fantastiques et le Surfer d’Argent. À l'époque, c'est Doug Jones qui se cachait derrière son maquillage argenté.

Julia Garner - Ozark ©Netflix

Le choix de Julia Garner est en tout cas très intéressant, car même s'il ne s'agit pas d'une comédienne extrêmement populaire, elle a déjà montré de quoi elle était capable. On l'avait par exemple remarquée dans The Americans (2015-2018), avant qu'elle n'impressionne dans Ozark (2017-2022), ou encore dans Inventing Anna (2022) sur Netflix.

Bientôt la confirmation pour Galactus ?

La confirmation de la présence du Surfeur d'Argent dans Les 4 Fantastiques pourrait être une indication forte sur le grand méchant du film. Voilà un moment que les fans espèrent voir Galactus dans le MCU. Le Surfeur d'Argent pourrait aider à l'introduire puisque les deux personnages sont liés. En effet, dans les comics, Norrin Radd accepte de servir Galactus pour l'empêcher de dévorer sa planète. L'antagoniste accepte et lui donne une partie de son pouvoir pour faire de lui le Surfeur d'Argent. Dès lors, ce dernier doit parcourir les galaxies pour trouver des planètes que pourra dévorer Galactus.

Marvel Studios n'a pas confirmé la présence de Galactus dans Les 4 Fantastiques. Pour l'instant, il s'agit uniquement de rumeurs et aucun acteur a été évoqué pour l'incarner. Mais le film étant prévu pour le 23 juillet 2025, on devrait avoir de nouvelles informations à ce sujet très prochainement.