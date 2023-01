Marvel : Kang sera un méchant très différent

Vous le savez sans doute déjà, mais Kang le Conquérant sera le grand méchant des deux prochains "Avengers". Tandis qu'il sera également présent dans "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania", Kevin Feige en dit plus sur cet antagoniste « différent ».

C'est qui Kang dans Marvel ?

Créé en 1963 par Stan Lee et Jack Kirby, Kang est un personnage extrêmement complexe qui a la capacité de voyager dans le temps. Ennemi récurrent des 4 Fantastiques et des Avengers il cherche à modifier son passé pour améliorer son présent.

Comme expliqué à la fin de la saison 1 de Loki, Kang a plusieurs identités. Sa plus célèbre demeure celle de Nathaniel Richards, le père de Reed Richards. Il est né sur la Terre-6311 et invente une machine à voyager dans le temps à partir des expériences de Fatalis. Il utilise ensuite son immense vaisseau spatial pour voyager à travers les âges.

Jonathan Majors - Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ©Marvel

En conséquence de ses nombreux allers / retours dans le temps, Kang crée de nombreuses versions de lui-même, plus ou moins belliqueuses. Parmi les plus célèbres, on peut citer le pharaon Rama-Tut, Immortus ou encore le jeune Iron Lad.

Le nouveau grand méchant du MCU

Introduit dans la série Loki, Kang le Conquérant sera le prochain grand méchant du Marvel Cinematic Universe (MCU). Attendu dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania le 15 février prochain au cinéma, il devrait logiquement réapparaître au moins dans Avengers : The Kang Dynasty. et probablement dans Avengers : Secret Wars, ainsi que dans la saison 2 de Loki.

Incarné par Jonathan Majors, ce personnage devrait être tout aussi complexe dans le MCU que dans les comics. Lors de sa courte apparition dans la série Loki, le personnage explique qu'il existe de nombreuses versions de lui-même, et qu'il est le seul protecteur contre ses doubles maléfiques. Mais puisque Sylvie décide de l'assassiner, la plupart de ses variants devraient tenter de prendre le contrôle du continuum temporel, comme le suggère la dernière scène de la série.

Kevin Feige en dit plus sur Kang

Lors d'une récente interview avec Empire Magazine, Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, s'est arrêté sur le personnage de Kang. Il promet que ce nouvel antagoniste sera très différent de Thanos. Le producteur précise également que Kang était le choix parfait pour aborder le multivers :

Il est le choix évident lorsque vous traitez avec le multivers. Kang nous a permis de faire un nouveau genre de Grand Méchant. C'est un type de méchant différent, qui se fait la guerre à lui-même autant qu'il se bat contre nos héros. Kang est une personne très puissante, mais lorsque nous le rencontrons, il est dans une position où il doit récupérer son pouvoir. Il a un vaisseau et un appareil qui lui permettraient d'aller n'importe où et n'importe quand, mais il n'arrive pas à le redémarrer. Si seulement il avait accès à des scientifiques de génie avec des particules Pym...

Une déclaration qui prépare le terrain concernant l'intrigue de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Au vu de la bande-annonce du film, la team Ant-Man et Kang vont s'allier pour sortir du monde quantique dans lequel ils sont tous bloqués. Visiblement, Ant-Man veut retourner dans le temps pour profiter de la jeunesse de sa fille Cassie Lang, tandis que Kang veut des particules Pym pour relancer son vaisseau et sa machine temporelle.

Mais, forcément, l'entente entre les deux hommes risque d'être de courte durée. En tout cas, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania devrait être un moyen d'expliquer de quelle manière Kang va revenir dans le monde des vivants et devenir le principal antagoniste de la suite du MCU.