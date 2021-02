Marvel : la différence entre le "Snap" et le "Blip"

Il y a des débats parfois étranges dans l'univers Marvel. Comme celui-ci, à travers lequel Kevin Feige vient clarifier les significations du "Snap" et du "Blip", deux phénomènes qui résultent de l'utilisation du gant de l'infinie.

Thanos et son gant de l'infinité

Dans Avengers : Infinity War, Thanos utilise le gant de l'infinité pour faire disparaître la moitié de l'univers vivant. L'une des principales conséquences de ce phénomène terrible est la mort de certains des héros les plus puissants de la Terre comme Dr Strange, Spider-Man ou encore Black Panther. Mais grâce aux agissements des survivants dans Avengers : Endgame, les justiciers restants ont ramené à la vie leurs amis perdus. Une résurrection possible grâce à Hulk qui utilise le gant de l'infinité pour ramener la moitié disparue de l'univers. Deux utilisations du gant qui portent deux noms différents.

"Snap" et "Blip", Deux actes bien différents

Parce que oui, chacun de ces claquements de doigt a un nom précis dans l'univers Marvel. Et histoire de s'y retrouver on vous propose une petite analyse de la question. Le nom le plus couramment employé pour désigner l'événement au cours duquel Thanos a utilisé le gant de l'infinité est le « Snap ». Un nom imaginé par les fans après Avengers : Infinity War et qui est par la suite entré dans le langage courant, même si Marvel Studios n'a jamais officialisé cette appellation. Mais au fil des ans, le génocide de Thanos a été surnommé le Snap. Un titre qui vient notamment des comics. Puisque dans l’œuvre de Jim Starlin, La Guerre de l'Infini, lorsque Thanos claque des doigts, le bruit est représenté par le mot Snap. Plus tard, Kevin Feige a officialisé l'emploi de ce terme pour désigner l'acte terroriste de Thanos. Et ainsi donner raison aux fans.

La Guerre de l'infini ©Marvel Comics

Quant au « Blip », il représente un autre claquement de doigts, celui de Hulk dans Avengers : Endgame. Dans le film des frères Russo, le géant vert utilise l'artefact pour ramener ses anciens alliés à la vie. Le « Blip » est une idée venue de Kevin Feige lui-même qui a décide de choisir un titre pour ce deuxième claquement de doigts cosmique. Un mot qui est d'ailleurs employé dans WandaVision pour qualifier le retour de Monica Rambeau dans le monde réel.

Maintenant, quand on vous parlera de « Snap » ou de « Blip » vous connaîtrez les références de ces mots dans l'univers Marvel.