Marvel : la réalisatrice de Silver & Black donne des nouvelles du film

La réalisatrice Gina Prince-Bythewood donne enfin des nouvelles de son film Marvel « Silver & Black ». Un projet censé réunir Black Cat et Silver Sable, deux héroïnes issues de l'univers Spider-Man, dans leur propre aventure.

Silver Sable est créée en 1985 par Tom DeFalco et Ron Frenz. Il s'agit d'une mercenaire originaire d'un petit État voisin de la Latvérie (le pays fictif dominé par Fatalis). Une légende raconte que ses cheveux auraient blanchi après qu'elle ait assisté à l'assassinat de sa mère. Sans pouvoir, c'est une mercenaire aguerrie aux capacités physiques et techniques redoutables.

Quant à Black Cat elle est créée en 1979 par Marv Wolfman et Keith Pollard. Elle aussi elle est introduite via l'univers de Spider-Man. Et pour faire simple, il s'agit de l'équivalent de Catwoman dans l'univers Marvel. Les deux héroïnes sont censées avoir leur propre aventure sous la direction de Gina Prince-Bythewood.

Bientôt sur Disney + ?

Silver & Black a rencontré beaucoup de variantes. Initialement, la cinéaste voulait proposer un film en équipe réunissant les deux héroïnes. Plus tard, Sony voulait proposer un long-métrage différent pour chacune des deux super-héroïnes. Deux films pour ensuite les réunir en un. Mais depuis, rien de concret n'a été rapporté...

Lors d'une récente interview avec The Hollywood Reporter, la réalisatrice Gina Prince-Bythewood a été interrogée sur ce qu'elle savait des nouvelles modalités du projet. Il semble qu'il y ait des discussions pour que cela se fasse sur Disney + :

J'adore vraiment ce projet, et j'espère qu'il peut encore se produire d'une manière ou d'une autre. Il continue de passer par des stades de réflexions différents. Premièrement, ça allait être les deux personnages dans un film, puis la décision a été prise de les séparer en deux films. Maintenant, il se dit que, peut-être, le projet pourrait débarquer sur Disney + sous la forme d'une mini-série. Je l'aimais plus comme un film avec les deux héroïnes. Donc j'espère qu'un jour cela pourra encore arriver.

Ainsi donc les producteurs réfléchiraient à transformer ce projet sous forme d'une mini-série. Celui-ci est évidemment produit par Sony, qui cherche à développer de nombreux dérivés de l'univers Spider-Man. Si la série débarque réellement sur Disney + cela signifierait que les deux studios devront passer un accord au préalable pour que la série Sony soit diffusée sur la plateforme de Disney. Et pour le moment, celle-ci ne propose que des produits issus du studio Disney et de la 20th Century Fox. Ainsi, l'avenir de Silver Sable et de Black Cat est encore incertain...

